Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximi sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Macron insta a Israel a abrir conversaciones "directas" con todos los "sectores" libaneses El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este sábado a Israel a llevar a cabo conversaciones "directas" con todos los "sectores" de Líbano y ofreció París como lugar para acogerlas y facilitarlas. "Hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos. Hizbulá debe detener inmediatamente su huida hacia adelante. Israel debe renunciar a una ofensiva a gran escala y cesar sus ataques masivos, cuando cientos de miles de personas ya han huido de los bombardeos", declaró en sus redes sociales. Tras hablar la víspera con el presidente libanés, Joseph Aoun, el primer ministro, Nawaf Salam, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, Macron recordó hoy que "el Gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar conversaciones directas con Israel".

Francia mantendrá su portaaviones y fragatas en el Mediterráneo oriental y no irán a Ormuz Francia afirmó este sábado que su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle y sus fragatas se mantendrán en el Mediterráneo oriental y que, por tanto, no irán al estrecho de Ormuz, como había solicitado el presidente estadounidense, Donald Trump. "No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: Defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico", afirmó el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta 'Respuesta francesa' en X, creada para responder a informaciones falsas en redes sociales.

EEUU pide a sus ciudadanos abandonar Irak "de inmediato" por el riesgo de ataques iraníes La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió este sábado un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes. "Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica", alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva. Asegura también que "han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak", por lo que "los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados".

La Guardia Revolucionaria anuncia ataques sobre las industrias estadounidenses en la región La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que lanzará ataques sobre las industrias estadounidenses en la región tras denunciar el "cobarde ataque" contra fábricas civiles por parte de Estados Unidos en las últimas 48 horas. En concreto recrimina a Estados Unidos e Israel "ataques contra fábricas civiles" con resultado de varias muertes de trabajadores "durante su ayuno". "El enemigo estadounidense sionista, derrotado en su enfrentamiento con combatientes y fuerzas armadas, ha atacado cobardemente industrias civiles", ha reprochado. Por ello, insta al "régimen estadounidense fallido" a "evacuar todas las industrias estadounidenses en la región" y pide a la gente que vive en las zonas cercanas a estas industrias "con participación accionarial estadounidense" que las evacuen para "que no sufran daño".

Trump dice que "muchos países" enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado. "Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", escribió Trump en la red social Truth.

Irán cuestiona el "paraguas de seguridad" de EEUU y pide a los vecinos expulsar sus tropas Irán ironizó este sábado sobre el "paraguas de seguridad" de Estados Unidos en Oriente Próximo y aseguró que ha demostrado estar "lleno de agujeros", por lo que instó a los países vecinos a expulsar a sus tropas de la región. "El tan publicitado paraguas de seguridad estadounidense ha demostrado estar lleno de agujeros y, en lugar de disuadir problemas, parece invitarlos", afirmó en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí. Araqchí instó a los países vecinos a expulsar a los "agresores extranjeros", en alusión a Estados Unidos, cuestionando su capacidad para garantizar la seguridad de esos países, contra los que Irán ha lanzado misiles y drones desde el inicio de la guerra, aunque asegura que sus ataques están dirigidos contra bases estadounidenses.

España condena el ataque a un hospital del Líbano, una "inaceptable violación" de derechos El Gobierno de España ha condenado este sábado el ataque contra un centro sanitario en Líbano, que ha calificado como "una flagrante e inaceptable violación del derecho internacional humanitario", y ha instado a que este tipo de actos sean investigados porque los hospitales "no son nunca objetivos militares". Así lo señala el departamento que dirige José Manuel Albares en un comunicado, en el que condena "en los términos más firmes" el ataque israelí contra un centro sanitario en Bint Jbeil, al sur del Líbano, y que ha provocado la muerte de doce miembros del personal médico y sanitario. En la nota, en nombre del Gobierno se traslada su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas y se desea una rápida recuperación a los heridos.

Irán desmiente a Hegseth y asegura que "no hay ningún problema" con el nuevo líder supremo El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este sábado que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara el viernes que estaba herido y probablemente desfigurado. "Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo", aseguró Araqchí a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

Al menos 15 muertos en ataques de EEUU e Israel contra una zona industrial en Irán Al menos 15 personas murieron este sábado en la ciudad iraní de Isfahán en ataques de Israel y Estados Unidos contra una zona industrial, en el decimoquinto día de la guerra, según informaron las autoridades locales. "Al menos 15 personas perdieron la vida a causa de los ataques", anunció el vicegobernador de Isfahán, Ayud Darvishi, según informó la agencia Mehr. Según el funcionario, los ataques tuvieron como blanco una fábrica de equipos de calefacción y refrigeración ubicada en la zona industrial de Jey Industrial Town, donde varios trabajadores se encontraban realizando sus labores.