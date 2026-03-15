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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

Trump propone una misión naval internacional para reabrir el estrecho de Ormuz

Teherán lanza potentes explosivos en Bahréin

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximi sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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