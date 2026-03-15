Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

España expresa su apoyo a Líbano y refuerza la ayuda humanitaria y de refugio a ese país

El ministro José Manuel Albares alerta de "la dramática situación" que vive Líbano, "víctima de una guerra ajena"

Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo

España expresa su apoyo a Líbano y refuerza la ayuda humanitaria y de refugio a ese país

España expresa su apoyo a Líbano y refuerza la ayuda humanitaria y de refugio a ese país

EFE

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado su apoyo al Gobierno de Líbano ante "la dramática situación" que vive "víctima de una guerra ajena" y ha anunciado el refuerzo de la ayuda humanitaria de alimentos y refugio a ese país.

Israel ha intensificado sus operaciones militares en Líbano, mientras planea una invasión masiva en el sur del país para desmantelar la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, en un contexto de escalada regional por la guerra con Irán.

"La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hezbolla el lanzamiento de misiles", señala Albares en su cuenta de X.

Seguridad y estabilidad

El responsable de Exteriores explica que España sigue trabajando por el diálogo y la negociación para un futuro de seguridad y estabilidad en Líbano y en la región. "La extensión de la guerra no trae seguridad, solo más violencia y sufrimiento".

Noticias relacionadas y más

"Esta guerra ha provocado ya casi un millón de desplazados. Las órdenes de evacuación desproporcionadas, que rechazamos, los incrementan. Su protección es prioritaria. Por eso España refuerza la ayuda humanitaria de alimentos, material sanitario y de refugio a Líbano", concluye Albares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
  2. Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
  3. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  4. La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
  5. Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
  6. El Puerto de Avilés, el gran 'beneficiado' por la avería del horno de Arcelor: las importaciones de slabs ayudan a compensar la crisis de los eólicos
  7. El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros
  8. Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año

Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo

Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl: el supermercado tira el precio de su famosa freidora de aire

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl: el supermercado tira el precio de su famosa freidora de aire

El "Orient Express" español vuelve mañana a Asturias: así es el Transcantábrico, el tren de lujo (con catorce suites) que viaja al trantrán entre montañas, acantilados y pueblos marineros

El "Orient Express" español vuelve mañana a Asturias: así es el Transcantábrico, el tren de lujo (con catorce suites) que viaja al trantrán entre montañas, acantilados y pueblos marineros

Rutas escolares más seguras en Langreo: el Ayuntamiento pide al Principado un vial para reducir el tráfico frente a los colegios de Sama

Rutas escolares más seguras en Langreo: el Ayuntamiento pide al Principado un vial para reducir el tráfico frente a los colegios de Sama
Tracking Pixel Contents