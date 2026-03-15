GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
España expresa su apoyo a Líbano y refuerza la ayuda humanitaria y de refugio a ese país
El ministro José Manuel Albares alerta de "la dramática situación" que vive Líbano, "víctima de una guerra ajena"
Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado su apoyo al Gobierno de Líbano ante "la dramática situación" que vive "víctima de una guerra ajena" y ha anunciado el refuerzo de la ayuda humanitaria de alimentos y refugio a ese país.
Israel ha intensificado sus operaciones militares en Líbano, mientras planea una invasión masiva en el sur del país para desmantelar la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, en un contexto de escalada regional por la guerra con Irán.
"La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hezbolla el lanzamiento de misiles", señala Albares en su cuenta de X.
Seguridad y estabilidad
El responsable de Exteriores explica que España sigue trabajando por el diálogo y la negociación para un futuro de seguridad y estabilidad en Líbano y en la región. "La extensión de la guerra no trae seguridad, solo más violencia y sufrimiento".
"Esta guerra ha provocado ya casi un millón de desplazados. Las órdenes de evacuación desproporcionadas, que rechazamos, los incrementan. Su protección es prioritaria. Por eso España refuerza la ayuda humanitaria de alimentos, material sanitario y de refugio a Líbano", concluye Albares.
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