Guerra regional
Irán promete "perseguir y asesinar" a Netanyahu mientras acelera sus bombardeos contra Israel
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado este domingo por la madrugada en atacar en más ocasiones la estratégica isla iraní de Kharg, punto neurálgico del comercio del petróleo persa
Irán ha prometido este domingo por la mañana a no terminar la guerra hasta "perseguir y asesinar" al primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu. Israel, el pasado 28 de febrero, consiguió en un bombardeo sorpresa contra Teherán asesinar al líder supremo iraní, el anterior ayatolá, Alí Jemeneí, y a gran parte de la cúpula militar del país persa.
"Mientras este asesino de niños esté vivo, continuaremos nuestra persecución para asesinarle con toda nuestra fuerza", ha declarado este domingo por la mañana la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica.
Durante el sábado por la tarde, de hecho, rumores empezaron a surgir en la prensa israelí de que viviendas y edificios propiedad de altos cargos políticos del Estado hebreo habían sido golpeados por misiles iraníes. Israel, sin embargo, no publica información alguna de los lugares atacados dentro de su propio territorio.
Pero hay algo claro: en los últimos días —y sobre todo durante la madrugada de este domingo— los bombardeos iraníes se han intensificado y han conseguido penetrar la Cúpula de Hierro israelí, el sistema de defensa antiaérea del país mediterráneo.
Según el medio estadounidense independiente Semafor, Israel estaría quedándose sin misiles interceptores, han asegurado al periódico funcionarios anónimos estadounidenses. "Era algo que esperábamos y anticipábamos", ha asegurado esta fuente anónima, que ha asegurado que Washington sigue teniendo existencias suficientes.
El motivo de esta falta de misiles, según Semafor, es en parte el uso por parte de Irán de misiles de racimo: proyectiles que se dividen antes del impacto para golpear más de un lugar a la vez. Estos misiles, ilegales según el derecho internacional, han sido también usadas en el pasado por Israel en sus bombardeos contra el Líbano.
"Tenemos todo lo que necesitamos para proteger nuestras bases y personal en la región. Israel está buscando soluciones para atajar el problema", ha continuado la fuente anónima estadounidense a Semafor.
Un estrecho cerrado
Durante las dos semanas de guerra, Irán ha centrado su estrategia de guerra en atacar tanto a Israel como a casi todos sus vecinos, para levantar el precio de la intervención del Estado hebreo y de Washington contra Teherán.
Y en los últimos días, el punto neurálgico del conflicto ha sido el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, y la isla de Kharg, el punto neurálgico de las exportaciones de crudo iraníes. EEUU atacó por primera vez la isla este sábado; pero las instalaciones petrolíferas del lugar siguen intactas, según Teherán.
"Hemos destruido la mayor parte de la isla. Puede incluso que la bombardeemos más, por diversión", ha declarado el presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista a la cadena de televisión 'NBC'. El sábado, Washington aseguró que había atacado tan solo objetivos militares en Kharg, y no posiciones petrolíferas. Un ataque contra ellas pondría aún más en jaque el mercado de petróleo mundial, algo que teme Trump, que durante las dos semanas de conflicto ha buscado constantemente calmar los mercados.
Pero los mercados arden, sobre todo ante el cierre del estrecho de Ormuz por parte de una Irán que tan solo ha dejado pasar un puñado de barcos en los últimos días. Los únicos que han podido transitar han sido barcos iraníes y de países amigos de la República Islámica, como Rusia, la India y China.
"Los países del mundo que reciben crudo a través del estrecho de Ormuz deben hacerse cargo de la vía, y nosotros ayudaremos ¡MUCHO!", aseguró Trump este sábado en la red Truth Social: "Los EEUU se coordinarán con esos países para que todo vaya bien y sea rápido y fácil".
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