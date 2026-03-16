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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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