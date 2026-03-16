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Pakistán vuelve a bombardear Kabul y causa víctimas en un hospital, según los talibanes

El gobierno talibán califica la acción como un crimen "contrario a todas las normas y principios humanitarios"

Bandera de Pakistán.

Bandera de Pakistán. / Europa Press

EP

Kabul

Pakistán bombardeó Kabul de nuevo este lunes y alcanzó un hospital de rehabilitación de la capital afgana causando varias víctimas, según denunció el Gobierno de facto talibán, tras una noche de intensos ataques aéreos.

"El régimen militar paquistaní ha violado una vez más la soberanía de nuestro país y ha atacado un hospital de rehabilitación de drogodependientes en Kabul, donde varios adictos que recibían tratamiento resultaron muertos y heridos", declaró en un comunicado el portavoz principal de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

El portavoz del régimen afgano condenó el incidente y lo describió como un crimen "contrario a todas las normas y principios humanitarios", añadió la nota.

Los bombardeos suceden apenas tres días después de que la aviación paquistaní golpeara la capital y un depósito de combustible en Kandahar, que según los talibanes suministraba carburante a misiones humanitarias de la ONU, en una ofensiva que dejó al menos cuatro muertos y que Kabul calificó de "agresión flagrante"

Islamabad asegura que sus ataques se dirigen contra bases del grupo insurgente 'Tehreek-e-Taliban Pakistan' (TTP) o talibanes paquistaníes, a quienes responsabiliza de la violencia en su país, una acusación que el Gobierno talibán ha negado desde el principio del conflicto.

Desde entonces, los talibanes han lanzado varias réplicas, incluyendo un ataque con drones el pasado viernes contra el centro militar "Hamza" en el distrito de Islamabad, en lo que supuso la primera vez que un aparato de este tipo alcanza la capital paquistaní.

Cuatro civiles asesinados el pasado domingo

El domingo, Pakistán denunció que al menos cuatro civiles murieron en un ataque con artillería de las fuerzas afganas en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, una acción que Kabul reivindicó más tarde como represalia por los bombardeos paquistaníes.

En paralelo a los ataques aéreos, ambos países mantienen desde el principio de las hostilidades el pasado 26 de febrero un intenso intercambio de fuego en la frontera de la denominada Línea Durand, unos enfrentamientos que ya han causado decenas de muertos en ambos lados .

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La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó en su último balance al menos 75 civiles muertos y otros 193 heridos en suelo afgano desde el inicio de la escalada bélica, que ya se acercan a completar su tercera semana.

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