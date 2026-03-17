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Guerra en Oriente Próximo

Israel asegura haber matado a Ali Lariyani, jefe de Seguridad de Irán

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani. / EP

EFE

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra "infraestructuras del régimen" iraní.

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