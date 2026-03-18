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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Sánchez y Zelenski presiden este miércoles en Moncloa una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo de España a Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Sánchez y Zelenski presiden hoy una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo a Ucrania
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúnen este miércoles en el Palacio de la Moncloa, donde se firmarán una serie de acuerdos con los que España ratificará su apoyo a ese país ante la agresión de Rusia.
La visita de Zelenski será la cuarta a España desde el inicio de la guerra, y, además de reunirse con Sánchez, mantendrá un encuentro con el rey en el Palacio de la Zarzuela.
El Ejecutivo ha avanzado que Sánchez reiterará el compromiso de España de seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera.
Muere un civil ruso tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio en Krasnodar
Un civil ruso murió esta madrugada en la sureña región rusa de Krasnodar tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas, según informó el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.
"A consecuencia de un ataque terrorista con drones murió una persona en Krasnodar", escribió en su canal de Telegram.
Zelenski ofrece en Londres la tecnología ucraniana contra los drones de Rusia e Irán
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó este martes la tecnología ucraniana desarrollada tras cuatro años de guerra contra Rusia como el mejor modo para protegerse contra la nueva guerra de drones lanzada por Irán contra Estados Unidos y sus aliados en el golfo Pérsico.
Invitado a Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer, Zelenski dio un largo discurso ante la Cámara de los Comunes (baja) flanqueado por el propio Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero esta vez su tono no era suplicante de la ayuda occidental, sino que ofreció lo que llamó uno de los mejores sistema de defensa.
Hungría y Eslovaquia conectarán sus refinerías para no depender del oleoducto ucraniano
Hungría y Eslovaquia han acordado la construcción de una conexión entre sus refinerías que permita desplazar 1,5 millones de toneladas anuales de productos petrolíferos, con la intención de reducir su dependencia del oleoducto que cruza Ucrania para seguir recibiendo petróleo ruso.
La ministra de Economía de Eslovaquia, Denisa Saková, y el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, firmaron este martes en Bruselas el acuerdo para construir un oleoducto de 127 kilómetros entre la planta de la petrolera húngara MOL, en Százhalombatta, con la de su filial eslovaca Slovnaft, en Bratislava.
Zelenski firmará varios acuerdos con Sánchez en su cuarta visita a España
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski estará mañana miércoles en Madrid en el marco de una gira europea que ha incluido Rumanía, Francia, Reino Unido, y que concluirá con su participación en el Consejo Europeo que tiene lugar este jueves en Bruselas.
El flujo de petróleo a Hungría y Eslovaquia
Ucrania ha aceptado la oferta de apoyo técnico y financiación por parte de la Unión Europea (UE) para restablecer el flujo de petróleo a Hungría y Eslovaquia, informaron este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado. Las conversaciones entre la UE y Ucrania se habían iniciado tras los ataques rusos del 27 de enero contra el oleoducto Druzhba, que provocaron la interrupción del suministro de crudo a Hungría y Eslovaquia, recordaron Von der Leyen y Costa.
Zelenski ofrece colaboración a Netanyahu
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ofrecido públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cooperación para hacer frente a los ataques aéreos con drones y misiles iraníes, y ha insistido en que Rusia ayuda a Irán proporcionándole componentes para sus aparatos no tripulados de ataque. “Él (Netanyahu) tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Estoy listo para este diálogo, para este diálogo que es importante, creo”, dijo Zelenski en una entrevista con la cadena israelí i24NEWSs de la que el presidente ucraniano ha publicado este martes extractos en sus redes sociales.
Zelenski se reunirá con Armengol y Rollán
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá este miércoles, durante su visita a España, con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Así lo han confirmado fuentes parlamentarias, que han indicado que el encuentro tendrá lugar en la Cámara Baja a las 15:00 horas.
Rumanía despliega dos cazas
Dos cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas de Rumanía fueron desplegados ante la presencia de drones cerca de la frontera con Ucrania, donde las autoridades buscan eventuales fragmentos de estos aparatos aéreos no tripulados que presuntamente formaron parte de un ataque ruso. Según informó este martes el Ministerio de Defensa rumano, los cazas despegaron de la base aérea de Fetesti, en el sureste del país balcánico, a las 01.40 hora local de hoy (22.40 GMT), tras lo cual se emitió una alerta para la población de la comarca de Tulcea que se mantuvo hasta las 03.00 hora local (0.00 GMT).
Dos empresarios detenidos en Rusia
El Servicio de Seguridad Federal (FSB) informó este martes de la detención de dos empresarios rusos sospechosos de malversar 460 millones de rublos (5,6 millones de dólares) destinados a la industria de Defensa rusa. "El FSB, en cooperación con el Ministerio del Interior, identificó y desarticuló la actividad ilegal de los directivos de dos organizaciones comerciales sospechosas de malversar más de 460 millones de rublos de empresas de la industria de defensa rusa", comunicó el FSB citado por TASS.
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