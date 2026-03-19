Alerta en Estados Unidos: drones sobrevuelan la base militar en la que viven Rubio y Hegseth y disparan el temor a un ataque de Irán

El temor de Estados Unidos a las represalias de Irán por la guerra va en aumento. Varios drones no identificados han sobrevolado la base del ejército estadounidense en Washington en la que residen el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, según ha destapado The Washington Post.

Las autoridades han avistado un número indeterminado de drones sobre la base Fort Lesley J. McNair y, por ahora, se desconoce su procedencia. El avistamiento se produjo durante una sola noche en los últimos 10 días, explican fuentes internas al diario capitalino.

La presencia de aviones no tripulados en el espacio aéreo de EEUU ha llevado a la administración presidida por Donald Trump a reforzar las medidas de seguridad. La Casa Blanca ha cerrado varias bases nacionales y ha emitido una alerta de seguridad global para las representaciones diplomáticas en el extranjero debido a las amenazas de Teherán. Los comandantes de algunas de esas bases contarían con inteligencia que indica la posibilidad de un ataque enemigo.

Marco Rubio habla con Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca / Archivo

Según The Washington Post, las autoridades han valorado la posibilidad de trasladar a Rubio y a Hegseth a otras bases más seguras, algo que por el momento no se ha producido. El Pentágono ha indicado que "no puede hacer comentarios sobre los desplazamientos del secretario por razones de seguridad".

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Esta misma semana, el ejército estadounidense ya se ha visto obligado a cerrar las instalaciones militares de la Base Aérea MacDill, desde las que coordina los ataques contra Irán, en hasta dos ocasiones. El primer cierre, el lunes, se debió al envío de un paquete sospechoso que está siendo investigado por el FBI. El segundo, a un incidente de seguridad no especificado que paralizó la base durante varias horas del miércoles.