EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

ONG venezolana dice que se mantiene la "estructura represiva" con nuevo titular de Defensa La ONG venezuela Provea dijo este miércoles que la designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa de Venezuela mantiene "intacta la estructura represiva" del Estado, tras recordar que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU lo señaló en 2018 por detenciones arbitrarias. "Reciclaje de impunidad", dijo en un mensaje en X la ONG, al reaccionar a la designación hecha por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien destituyó del cargo a Vladimir Padrino López, el ministro más antiguo de Nicolás Maduro.

Cuba rechaza que Costa Rica cierre su embajada en La Habana "bajo presión" de EEUU El Gobierno cubano rechazó este miércoles la "decisión unilateral" de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y reclamar además la retirada de su personal diplomático del país centroamericano "bajo presión de Estados Unidos".

Delcy Rodríguez designa a nuevos ministros de Transporte y Trabajo en Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a la diputada Jacqueline Faría como nueva ministra de Transporte y al magistrado Carlos Alexis Castillo al frente del Ministerio de Trabajo. De esta manera, Rodríguez destituye del Ministerio de Transporte a Aníbal Coronado, a quien había nombrado como titular de este despacho en enero pasado, y del Ministerio de Trabajo a Eduardo Piñate, quien fue designado en 2024.

Llegan 142 migrantes repatriados a Venezuela en un vuelo procedente de Estados Unidos Un total de 142 migrantes repatriados llegaron este miércoles a Venezuela en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior del país suramericano. Los migrantes llegaron en un avión de la aerolínea Global Crossing que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según informó la cartera de Estado. Detalló que del total de retornados, en el vuelo viajaron 116 hombres, 15 mujeres, un adolescente y 10 niños.

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa La caja de sorpresas llamada Venezuela ha vuelto a abrirse este miércoles. La "presidenta encargada" y recientemente legitimada por Estados Unidos, Delcy Rodríguez desplazó del control del ministerio de Defensa y, en los hechos, las Fuerzas Armadas, al general Vladimir Padrino López. Fiel al estilo inaugurado por el chavismo y seguido por Nicolás Maduro hasta el 3 de enero, el día de su "secuestro" por parte de un comando norteamericano, el lenguaje de la mandataria interina evitó palabras de cuestionamiento al hombre que fue parte del triángulo del poder desde 2013. En Caracas comenzó a hablarse, sin embargo, de "destitución". Rodríguez se inclinó no obstante por el encomio y la amabilidad y "agradeció" la "lealtad a la Patria" de Padrino López, alguien que ha sido "durante todos estos años" el "primer soldado en la defensa de nuestro país". Lee la noticia completa aquí

Feijóo afirma que levantar la mano contra un régimen no es hacer injerencia en un país El presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este miércoles en un evento en Bruselas que levantar la mano contra un régimen, como hizo Estados Unidos en Venezuela con Nicolás Maduro, no es hacer injerencia en el país sino salvar a sus ciudadanos. "El debate entre apoyo a la democracia o injerencia extranjera es un falso debate", apuntó el líder del PP, porque en un país donde las personas no tienen libertad de expresión, donde se les encarcela, se les secuestra y expropia, "no puedes decir" que "estás haciendo injerencia" si "levantas la mano en contra de ese régimen".

Trump suaviza sanciones para que energéticas de EE.UU. negocien con la venezolana Pdvsa La Administración de Donald Trump suavizó este miércoles las sanciones económicas impuestas a Venezuela para facilitar que las empresas energéticas estadounidenses puedan hacer negocios con Pdvsa, la petrolera estatal del país suramericano. A medida que el Gobierno de Trump y el de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, normalizan relaciones, el Departamento del Tesoro ha emitido varias licencias para autorizar a las compañías estadounidenses a aumentar su participación en el sector energético venezolano.

Partido opositor denuncia que Gobierno de Venezuela niega "número importante" de amnistías El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció este miércoles que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha negado la amnistía a un "número importante" de personas, entre ellos políticos de oposición, sindicalistas y trabajadores de la prensa. "Alertamos que el régimen de Delcy Rodríguez está negando un número importante de solicitudes de amnistía estos últimos días", escribió la organización en la red social X. Exigió al Estado la publicación de la lista de los liberados y de quienes aún están recluidos, así como la "libertad incondicional para cada preso político y que cesen inmediatamente las exclusiones a civiles y militares injustamente detenidos".

Díaz-Canel afirma que Cuba resistirá pese a la "feroz guerra económica" que EEUU usa como "castigo colectivo" El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha lamentado este martes las amenazas que "públicamente" y "casi a diario" vierte Estados Unidos contra la Administración isleña para "derrocar por la fuerza el orden constitucional" de ese país caribeño que, ha recordado el mandatario, sufre el peso de un bloqueo que se ha prolongado por más de seis décadas, al tiempo que ha asegurado que el pueblo cubano resistirá. "Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas, ha remarcado el líder cubano a través de sus redes sociales.