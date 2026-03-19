Guerra en Oriente Medio
Trump amenaza con destruir el mayor yacimiento de gas del mundo si Irán ataca de nuevo a Qatar
El presidente afirma que Estados Unidos desconocía que Israel atacaría el campo gasístico de South Pars
Redacción / agencias
El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este miércoles una advertencia directa a Irán y aseguró que autorizará la destrucción del estratégico campo gasístico de South Pars si Teherán vuelve a atacar instalaciones energéticas en Qatar.
En una publicación, el mandatario republicano elevó el tono tras la escalada en Oriente Medio y dejó claro que ese yacimiento —clave para el suministro energético iraní— podría convertirse en objetivo militar si se repiten ofensivas contra el emirato. “Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar”, afirmó.
Trump también quiso marcar distancias con el bombardeo inicial. Aseguró que Estados Unidos no tenía “conocimiento previo” del ataque ejecutado por Israel contra la instalación iraní, que solo habría sufrido daños parciales pese a su relevancia como la mayor reserva de gas natural del mundo y fuente del 70 % del consumo doméstico de Irán.
Según su versión, la respuesta iraní —dirigida contra infraestructuras en Qatar— fue “injustificada” y desencadenó incendios de gran magnitud, especialmente en la planta de gas natural licuado de Ras Laffan, considerada la principal del país. También se reportaron impactos en instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Baréin.
El Gobierno catarí confirmó “graves daños” en Ras Laffan tras la intervención de los equipos de emergencia, en un episodio que agrava la tensión regional y pone en riesgo el suministro global de gas.
En paralelo, la crisis ya tiene efectos en los mercados energéticos. La inestabilidad en el flujo de crudo ha llevado a Trump a suspender durante 60 días una normativa que obligaba a transportar petróleo entre puertos estadounidenses exclusivamente en buques nacionales, en un intento de contener la subida de los precios de la gasolina.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos