Según el New York Times
EEUU investiga a Gustavo Petro por presuntas relaciones con narcotraficantes
Las pesquisas están centradas en averiguar si el presidente de Colombia solicitó donaciones a estos criminales durante su campaña presidencial
EFE
Nueva York
La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.
El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.
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