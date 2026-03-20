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Discurso por el año nuevo persa

El líder supremo de Irán niega que su país esté tras los ataques a Turquía y Omán y habla de "falsa bandera" por parte de Israel

Manifestantes sostienen una imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

Manifestantes sostienen una imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei / Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

Redacción

Barcelona

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha rechazado este viernes la implicación de su país en los ataques efectuados sobre Omán y Turquía en el marco de la guerra desatada en Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron su ofensiva conjunta contra territorio iraní, asegurando que se trata de operaciones de "falsa bandera" por parte de Tel Aviv.

El ayatolá ha recalcado que el lanzamiento de proyectiles contra "algunas zonas" de Turquía y Omán "no fueron llevados a cabo en modo alguno por las Fuerzas Armadas de la República Islámica ni por otras fuerzas del Frente de Resistencia", durante un discurso leído por un locutor en la cadena de radiodifusión estatal IRIB, con motivo del año nuevo persa.

"Este es un truco que el enemigo sionista utiliza para crear división entre la República Islámica y sus vecinos, mediante la táctica de la falsa bandera, y podría ocurrir también en otros países", ha agregado tras destacar las "buenas relaciones" de Teherán con Doha y Ankara.

Jameneí, quien no ha aparecido en público tras su elección como nuevo líder supremo en sustitución de su padre, asesinado el primer día de la guerra, ha presumido en su declaración que "el frente de Irán es mucho más grande que (la) mentalidad mezquina y tacaña" de Israel y Estados Unidos, mientras que ha hecho un llamamiento a la unidad de sus "compatriotas". "Como resultado de la singular unidad que se ha forjado entre vosotros, compatriotas, con todas las diferencias en orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos, se ha producido una fractura en el enemigo", ha celebrado.

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En otro mensaje, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, hizo un llamado a sus compatriotas a unirse contra Estados Unidos e Israel. "Pensaron que al matar a nuestro líder capitularíamos, pero nos hemos fortalecido", declaró. "Pido a los iraníes en el extranjero que dejen de lado sus resentimientos y que, en este nuevo año, se unan por la unidad y el progreso de Irán", añadió en el mensaje publicado en redes sociales.

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