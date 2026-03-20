Rusia ofrece dejar de ayudar a Irán si EEUU hace lo propio con Ucrania, según la prensa

Moscú propuso a Estados Unidos un intercambio de favores según el cual el Kremlin dejaría de compartir información de inteligencia con Irán, como las coordenadas exactas de las bases militares estadounidenses en Oriente Medio, si Washington dejaba de proporcionar a Ucrania información de inteligencia sobre Rusia, informa la publicación 'Politico' en EEUU.

Dos personas familiarizadas con las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia afirmaron que el enviado ruso Kirill Dmitriev presentó dicha propuesta a los enviados de la administración Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante su reunión de la semana pasada en Miami. Estados Unidos rechazó la propuesta, añadieron las fuentes. Al igual que todos los demás funcionarios citados en este artículo, se les concedió el anonimato debido a la delicadeza de las conversaciones.

Dmitriev calificó el informe sobre la propuesta de "falso" en una publicación en X. Sin embargo, la mera existencia de dicha propuesta ha generado preocupación entre los diplomáticos europeos, quienes temen que Moscú esté intentando crear una brecha entre Europa y Estados Unidos en un momento crítico para las relaciones transatlánticas.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó su indignación por la negativa de los aliados a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz. El viernes, arremetió contra sus aliados de la OTAN, llamándolos "COBARDES", y exclamó: "¡LO RECORDAREMOS!". La Casa Blanca declinó hacer comentarios. La embajada rusa en Washington no respondió a la solicitud de comentarios.

Un diplomático de la UE calificó la propuesta rusa de "indignante". Es probable que el acuerdo propuesto alimente las crecientes sospechas en Europa de que las reuniones entre Witkoff y Dmitriev no están generando avances concretos hacia un acuerdo de paz en Ucrania, sino que Moscú las ve como una oportunidad para atraer a Washington a un acuerdo entre las dos potencias que deje a Europa al margen. El jueves, el Kremlin anunció que las conversaciones de paz con Ucrania, mediadas por Estados Unidos, estaban "suspendidas".

Rusia ha presentado varias propuestas sobre Irán a Estados Unidos, las cuales han sido rechazadas todas, según una fuente cercana a las conversaciones. Esta fuente indicó que Estados Unidos también rechazó una propuesta para trasladar el uranio enriquecido iraní a Rusia, información que fue publicada inicialmente por 'Axios'.

Imágenes satelitales

Rusia ha intensificado el intercambio de inteligencia y la cooperación militar con Irán desde el inicio de la guerra, según una fuente con acceso a la información de inteligencia. El 'Wall Street Journal' fue el primero en informar sobre este aumento y afirmó que Moscú está proporcionando imágenes satelitales y tecnología de drones para ayudar a Teherán a atacar a las fuerzas estadounidenses en la región. El Kremlin calificó este informe de "noticia falsa".

Trump insinuó una conexión entre el intercambio de inteligencia con Irán y Ucrania durante una reciente entrevista con Fox News, al afirmar que el presidente ruso Vladímir Putin "podría estar ayudándolos [a Irán] un poco, sí, supongo, y probablemente piensa que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?".

Estados Unidos continúa compartiendo inteligencia con Ucrania, a pesar de haber reducido otro tipo de apoyo. Washington interrumpió brevemente los intercambios el año pasado tras una desastrosa reunión en el Despacho Oval entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Esta abrupta suspensión del intercambio de inteligencia estadounidense desencadenó una caótica situación entre los aliados y puso de manifiesto las profundas tensiones en la alianza con Kiev.

Un diplomático europeo intentó minimizar el riesgo de la propuesta rusa, señalando que el presidente francés Emmanuel Macron había declarado en enero que Francia proporcionaba ahora dos tercios de la inteligencia militar destinada a Ucrania.

Aun así, el intercambio de inteligencia sigue siendo un último pilar crucial del apoyo estadounidense a Ucrania, después de que la administración Trump suspendiera la mayor parte de su ayuda financiera y militar a Kiev el año pasado. Washington continúa suministrando armas a Ucrania, pero en el marco de un programa liderado por la OTAN, en el que los aliados pagan a Estados Unidos por el armamento. Sin embargo, el suministro de municiones críticas de defensa aérea se ve afectado por la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.