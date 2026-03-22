Colonos israelíes lanzan una ola de ataques contra decenas de aldeas en Cisjordania

En Cisjordania, la violencia es una constante en la vida cotidiana de la población palestina. En una escalada de agresiones tras el inicio de la guerra en Gaza en 2023, los colonos israelíes convocan pogromos, ataques organizados contra civiles, bajo proclamas de “luchar por el pueblo de Israel”. “Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania): ellos son los que dan forma al futuro. (...). A las 17:00 salimos a la carretera en el cruce hacia el trayecto de la caravana. ¡La tierra es nuestra!”, se lee en uno de los panfletos que circulan este fin de semana por redes sociales. Durante la madrugada y la mañana de este domingo se han registrado episodios especialmente violentos en varias localidades palestinas, donde colonos han incendiado viviendas y vehículos, y han dejado al menos 12 palestinos heridos.

En varias aldeas cerca de la localidad de Yenín, seis palestinos resultaron heridos por agresiones de colonos, según el balance de la Media Luna Roja Palestina. En Fandaqumiya, un grupo de colonos incendió casas y vehículos de residentes palestinos, mientras estos intentaban enfrentarse a ellos y apagar los incendios, de acuerdo con fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa.

Cerca de Nablus, en la localidad de Sebastia, un colono lanzó un artefacto explosivo que provocó el incendio de dos edificios y tres vehículos. En Jalud, también en las proximidades de Nablus, los ataques dejaron tres heridos, entre ellos un joven con una herida profunda en la cabeza tras ser golpeado. Además, el grupo que irrumpió en la aldea incendió las oficinas del ayuntamiento y cuatro vehículos, según informa el medio israelí Haaretz.

También en Jalud, los colonos pintaron grafitis con el mensaje “Vengad a Yehuda”, en referencia a la muerte de Yehuda Shmuel Sherman, un colono israelí de 18 años, ocurrida ese mismo sábado, en un incidente que aún está siendo investigado, en el que un vehículo palestino chocó contra un quad conducido por dos israelíes.

Venganza por la muerte de un colono

Medios israelíes atribuyen la escalada de violencia de los colonos durante el fin de semana a este incidente. De hecho, Haaretz cita un mensaje en un grupo de WhatsApp conocido por agrupar a colonos israelíes, que dice: “Campaña de venganza en toda Judea y Samaria: los judíos no permanecerán en silencio ante el derramamiento de sangre judía”.

Pese a que la policía y el Ejército israelí están todavía investigando si el incidente se trata de un acto terrorista o bien un accidente de tráfico, algunos líderes ultra del gobierno israelí han aprovechado para agitar el discurso.

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El ministro de Finanzas y también colono, Bezalel Smotrich, compartió un mensaje dando el pésame por la muerte de Yehuda a través de sus redes sociales. Añadió que los colonos seguirán asentándose en “la tierra de Israel en toda su extensión”. Asimismo, la vicepresidenta de la Knéset (Parlamento), la ultraderechista Limor Sonhrmelh, aseguró que esta muerte no fue un accidente. “Estamos librando una lucha por la tierra contra un enemigo cruel que quiere que el nombre de Israel caiga en el olvido. (...) Esto no fue un accidente, sino un atentado con coche bomba perpetrado deliberadamente contra judíos”.