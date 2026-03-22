Municipales en Francia
Emmanuel Grégoire logra mantener París en manos socialistas, según sondeos a pie de urna
EFE
El socialista Emmanuel Grégoire, que durante años fue mano derecha de la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo, será el próximo alcalde de la capital francesa, según los primeros sondeos publicados tras el cierre de los colegios electorales.
Grégoire, que ha cosechado más del 50 por ciento de los votos, ha conseguido así el más difícil todavía de mantener el bastón de mando de París otros seis años en manos socialistas, como venía ocurriendo en el último cuarto de siglo.
Y es que el mantenimiento de la candidata de La Francia Insumisa (LFI), Sophia Chikirou, en la segunda vuelta, al negarse Grégoire a tomar la mano tendida para pactos con ella, era un importante palo en las ruedas de Grégoire, quien salió este domingo de la cabina de voto con la papeleta de la política hecha un gurruño en una mano.
Exactamente, Grégoire obtuvo el 53,1 % de los votos en París, según una estimación inicial de Ipsos BVA. Rachida Dati (Los Republicanos), que fusionó su lista con la del centrista Pierre-Yves Bournazel (Horizontes), quedó rezagada por más de 15 puntos con el 38 % de los votos. Sophia Chikirou (La Francia Insumisa) quedó en último lugar con el 8,9 % de los votos.
Gregoire, al frente de una alianza con comunistas y ecologistas, fue el más votado el pasado domingo con el 38 % de los votos, por delante de Dati que tuvo el 25,46 %, pero el mantenimiento de la izquierdista Sophia Chikirou (11,34 %) en al carrera ponía en peligro su victoria.
- La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
- Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
- Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
- Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
- Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad
- Oviedo abarrota San Juan el Real para despedir entre lágrimas a Bernardo Gutiérrez: 'Era un icono del comercio de toda Asturias