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Guerra en Irán

Israel destruirá "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani

"El fin es impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur", afirma el ministro de Defensa, Israel Katz

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. / EP

EFE

Jerusalén

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó este domingo de que ha ordenado que cazas de combate destruyan "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani, lo que aislaría totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur", dijo Katz, sobre una unas operaciones militares que comenzaron el día 18 de marzo, cuando Israel destruyó al menos dos puentes.

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