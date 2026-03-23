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Comunicado de Defensa

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella con más de 100 soldados a bordo

La nave de Fuerza Aérea se accidentó en la región de Putumayo, a unos 600 kilómetros de Bogotá

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella con más de 100 soldados a bordo

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella con más de 100 soldados a bordo

Lucía Feijoo Viera

Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba más de 100 soldados del Ejército se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), a unos 600 kilómetros de Bogotá. "Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas. El tono del mensaje fue de un fuerte pesimismo. Al menos 20 heridos que estarían siendo trasladados a un hospital de cercanías.

Según informaron los medios de prensa capitalinos, el C-130H Hércules iba a iniciar una operación en una zona de conflicto marcada por la presencia de los remanentes de las guerrillas relacionadas con el narcotráfico. A bordo había tres pelotones. Equipos de rescate y unidades militares se desplazaron de inmediato al área para atender la emergencia.

Según los reportes preliminares, viajaban tres pelotones de soldados. Hasta el momento, no hay un balance oficial de víctimas ni heridos, pero este diario conoció que la Policía está en el lugar para evacuar a los heridos. En los vídeos del accidente se ve una humareda y el pánico de los habitantes de la zona.

La nave había sido fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin y estaba equipada con cuatro motores turbohélice Allison T56-A-15, lo que le permitía alcanzar velocidades de hasta 592 kilómetros por hora sin perder estabilidad. Podía despegar con un peso máximo de 70.300 kilogramos.

"Se activaron todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente", dijo Sánchez. "Es un evento profundamente doloroso para el país". El ministro pidió a los medios evitar especulaciones sobre las razones del siniestro mientras avanzan las verificaciones oficiales en terreno.

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Los desastres aéreos han afectado principalmente a la aviación privada, de carga y militar de Colombia en los últimos años. En enero de 2026, un avión de Satena dejó 15 muertos en Norte de Santander. Los accidentes en zonas montañosas y selváticas, a menudo ligados a fallos técnicos o climatología adversa, se suceden con frecuencia. Se reportaron 34 siniestros en 2022 y un alto volumen de incidentes en 2024-2025.

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