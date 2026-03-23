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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Cuba cree que sería "ingenuo" no "prepararse" para una intervención militar de EEUU
El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ha destacado este domingo que la isla se está preparando para una posible intervención militar estadounidense y que sería "ingenuo" no hacerlo.
"Nuestro Ejército siempre está preparado y de hecho estos días se está preparando para la posibilidad de una agresión militar. Seríamos ingenuos si no lo hiciéramos viendo lo que está ocurriendo en el mundo", ha afirmado Fernández en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.
Machado denuncia que a los presos políticos militares les han reducido las porciones de alimentos
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este sábado que a los presos políticos militares en el país suramericano les han reducido sus porciones de alimentos en las cárceles, y aseguró que no descansará hasta que todos sean liberados.
"El régimen se ha ensañado con ellos (militares) por años, los ha desaparecido, los ha torturado, humillado a sus familias. En los últimos días, incluso les han reducido sus porciones de alimento en las cárceles", aseguró en una publicación en X.
La exdiputada indicó que muchos de los militares detenidos son los mejores oficiales en sus respectivas promociones dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
"Sus compañeros presionan porque excarcelan a civiles y no a los militares", añadió.
Opositores venezolanos entregan al Parlamento una lista de presos políticos para su revisión
La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente liberados en Venezuela, entregó una lista de presos políticos al Parlamento para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, informó este sábado el exdiputado, Américo De Grazia.
En declaraciones a la prensa desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia indicó que el viernes se reunieron con parte de la comisión que vigila el cumplimiento de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, en la que también pidieron que se publique la lista completa de todos los que han recibido la libertad plena.
"El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (...), bueno queremos saber quiénes son", señaló el exdiputado.
Cuba pide otra vez diálogo a EEUU sin la condición de renunciar a su sistema político
El presidente Miguel Díaz-Canel reiteró la disposición de Cuba a entablar negociaciones con Estados Unidos en la medida que esto no suponga discutir el sistema político que rige desde 1959. Si eso no sucede, el Gobierno está dispuesto a atrincherarse en medio del asfixiante "cerco energético" dispuesto por Washington que tiene a la isla a oscuras y en medio de enormes penurias económicas y sociales. "Los revolucionarios no nos rendimos, los revolucionarios somos optimistas", dijo Díaz-Canel a la delegación solidaria que llegó a La Habana con 20 toneladas de suministros. La nave de la Internacional Progresista incluyó Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno español y fundador de Podemos; Jeremy Corbyn, antiguo líder del Partido Laborista británico; y Clara López, exministra de Trabajo de Colombia, entre otros. La delegación ovacionó a Díaz-Canel cuando dijo que si país atraviesa "tiempos difíciles" que son también "de definiciones". Aseguró a su vez que "hay un pueblo que prefiere vivir de pie a morir de rodillas". (Seguir leyendo)
El Parlamento reporta más de 8.000 libertades plenas en primer mes de amnistía en Venezuela
La Justicia de Venezuela otorgó libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, informó este viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.
En una publicación en X, Arreaza detalló que 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 260 estaban encarcelados.
La inflación del mercado formal en Cuba se situó en febrero en el 12,33 % interanual
La inflación interanual en el mercado formal en Cuba se situó en febrero en el 12,33 %, una leve caída frente a enero (12,52 %), informó este viernes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
Las cifras oficiales, que según el consenso de los economistas independientes no recogen de forma adecuada el mercado informal y los incrementos del sector privado, contrastan con la percepción general de claras subidas ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos.
Llega a Venezuela un avión de Estados Unidos con 146 repatriados
Un avión procedente de Estados Unidos aterrizó este viernes en Caracas con 146 venezolanos repatriados, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.
Del total de retornados, 118 son hombres, 22 mujeres y seis menores de edad, quienes fueron atendidos por los órganos de seguridad ciudadana y se les aplicaron los "protocolos correspondientes", indicó la cartera de Estado a través de Telegram.
Rubio llama "desastre" a Cuba pero no concreta planes para una supuesta toma de la isla
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este viernes de "desastre" al Gobierno de Cuba pero evitó concretar ningún plan cuando fue preguntado por la prensa sobre los plazos de la supuesta "toma" de Cuba que ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Cuba es un desastre, y se debe a su gobierno comunista. No funciona. Así que hoy no tengo ninguna novedad para ustedes al respecto, salvo que esto lleva ocurriendo desde hace seis o siete años: son un desastre. La situación está peor que nunca", expresó.
El opositor Capriles dice que la crisis de servicios públicos sigue empeorando en Venezuela
El diputado opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles afirmó este viernes que la crisis de los servicios públicos sigue empeorando en Venezuela, luego de denunciar la falla eléctrica en al menos siete estados del país y "miles de comunidades sin agua".
A través de su cuenta en X, exigió atender esta crisis y cesar el "abandono, improvisación y falta de inversión" que consideró existe en el país, donde "no hay calidad de vida posible" por la fallas de los servicios públicos.
"Nadie está pidiendo lujos. Se pide lo básico: servicios públicos que funcionen y soluciones reales. Venezuela tiene con qué. Falta que las prioridades estén en la gente y se demuestre voluntad política", indicó el también dos veces candidato a la Presidencia.
El exdiputado opositor Biagio Pilieri recibe la libertad plena por amnistía en Venezuela
El exdiputado opositor venezolano Biagio Pilieri informó este viernes que recibió la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, que cumple un mes de haber sido promulgada y que fue impulsada por la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.
"Luego de 569 días de injusta prisión y una excarcelación sometido a restricciones y mordaza, he recibido la medida de sobreseimiento de la causa", indicó Pilieri en una publicación en la red social X.
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