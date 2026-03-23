Trump despliega a agentes de ICE en aeropuertos ante el bloqueo del presupuesto de Seguridad Nacional y para presionar a los demócratas

Agentes de ICE, la polémica agencia policial federal de inmigración que Donald Trump ha desplegado en ciudades de Estados Unidos para su agresiva campaña de deportaciones, han empezado este lunes a trabajar en 13 aeropuertos de Estados Unidos. Esa nueva función temporal de los uniformados federales ha sido, según el presidente, idea suya.

El argumento para el despliegue es tratar de paliar los serios problemas que se están viviendo en los controles de seguridad de muchos aeródromos, con colas que han alcanzado hasta las seis horas en el de Atlanta, según han denunciado en redes sociales pasajeros. Esos problemas derivan de la ausencia creciente de sus puestos de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés), parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Este se encuentra en un cierre operativo desde febrero por la falta de un acuerdo en el Congreso sobre su presupuesto. Con el pago de salarios aplazado hasta que haya una resolución, muchos agentes de TSA optan por no ir a trabajar, aunque sean considerados trabajadores esenciales.

Paradoja

Detrás del despliegue de ICE, que ya está en los aeropuertos de Atlanta, JFK en Nueva York, Newark en Nueva Jersey, Chicago y Phoenix, no obstante, hay otras causas políticas y, también, una profunda paradoja.

La agencia, como la TSA, forma parte de Seguridad Nacional y fueron sus abusos y agresivas tácticas en ciudades como Minneapolis, los que llevaron al impasse sobre el presupuesto. Los demócratas se niegan a dar luz verde a las cuentas hasta que haya cambios significativos en cómo operan y rinden cuentas ICE y CBP, la rama policial Protección de Fronteras y Aduanas. Agentes de ambos cuerpos fueron responsables de los asesinatos en Minneapolis de los estadounidenses Renée Nicole Good y Alex Pretti.

A lo largo del fin de semana Trump usó el despliegue en aeropuertos a modo de amenaza en mensajes en redes sociales. El domingo su zar de fronteras, Tom Homan, al que ha puesto al frente de los despliegues de los federales en fronteras tras la crisis de Minnesota, confirmó el inicio de la operación aeroportuaria este lunes.

En un mensaje en Truth Social este lunes, el presidente ha pedido que durante este trabajo en aeropuertos los agentes no lleven las polémicas máscaras con las que ocultan su identidad en operaciones de inmigración, precisamente uno de los temas en discusión para la aprobación del presupuesto.

En un intento de acercar posiciones sobre las cuentas, John Thune, líder de los republicanos en el Senado, ha tanteado la posibilidad de aprobar cuentas para todo Seguridad Nacional con excepción de ICE, separando la negociación sobre la controvertida agencia, que no tiene ningún problema económico tras recibir miles de millones de dólares en financiación en la "gran y bella ley" aprobada el año pasado. Trump, según han publicado varios medios, rechazó esa idea cuando le fue presentada el fin de semana.

El propio presidente, en un acto durante una visita a Menfis este lunes para hablar del despliegue federal en la ciudad argumentado en el combate contra la violencia, ha instado a los republicanos a “no ceder nada” en la negociación con los demócratas.

Presiones políticas

Ahí late otra de las implicaciones de esta negociación. Una de las prioridades para Trump es la aprobación de la propuesta de ley 'SAVE America', que endurecería los requisitos de identificación para votar, incluyendo prueba de ciudadanía para registrarse en el censo. Y ha sugerido que, para ganar el respaldo demócrata, podría aceptar 5.000 millones de recorte en fondos para ICE a cambio de la aprobación de esa ley.

El mandatario quiere también un veto a prácticamente todo el voto por correo, un tipo de sufragio sobre el que este lunes escuchaba argumentos el Tribunal Supremo. En esa vista, la mayoría conservadora ha dado señales de inclinarse por rechazar papeletas que lleguen después de una cita electoral, aunque se hayan enviado antes del día de los comicios.

Trump está mostrando una clara estrategia de presión a los demócratas. En unas declaraciones antes de salir para Menfis este lunes, ha amenazado con sumar al despliegue de ICE en los aeropuertos el de militares de la Guardia Nacional.

Tiempo, miedos y escrutinio

Está por ver cómo avanza la semana en la resolución del impasse presupuestario de Seguridad Nacional. El Senado (donde está todo listo para confirmar a Markwayne Mullin como sustituto de Kristi Noem como secretario de Seguridad Nacional) supuestamente inicia un receso de 15 días el próximo lunes, aunque Thune ha asegurado que instará a los senadores a no abandonar Washington si no hay acuerdo.

Las primeras imágenes de los agentes de ICE en aeropuertos mostraban aparente normalidad, y también escasa funcionalidad. Como ya avanzó el domingo Homan, hay parte del trabajo de los agentes de la TSA que no pueden llevar a cabo porque no tienen la formación y preparación para ello, como la interpretación de las máquinas de rayos x u otros controles de seguridad para los que hace falta entrenamiento, pero pueden ayudar por ejemplo en la gestión de las colas.

Homan también explicó que los agentes realizarían, como ya acostumbran, operaciones de inmigración en los aeropuertos. Y un recordatorio llegó el domingo, con un episodio en el aeropuerto de San Francisco que se volvió viral en redes sociales. Aunque numerosas cuentas explicaron que dos agentes que no se identificaron habían detenido a una mujer que viajaba con su hija y que según uno de los testigos era ciudadana estadounidense, el alcalde de la ciudad y otras autoridades locales han dicho que la mujer y la menor ya estaban siendo trasladadas por agentes para un vuelo de salida desde San Francisco .

Noticias relacionadas

El episodio, no obstante, subraya el temor renovado a las acciones agresivas de ICE. Y es algo que se palpa a lo largo y ancho del país. En Chicago el alcalde, el progresista Brandon Johnson, ha emitido un comunicado en el que ha prometido “seguir muy de cerca el despliegue y usar todas las herramientas a nuestra disposición para asegurar que la gente, sin que importe su estatus migratorio, puede viajar a y desde Chicago de forma segura y sin acoso del gobierno federal”.