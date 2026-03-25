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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo
La Casa Blanca planea trasladar a Oriente Próximo una división de élite de 3.000 efectivos mientras asegura que ha hecho llegar a Irán un plan de 15 puntos con el objetivo de intentar poner fin al conflicto
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El Ejército de Irán niega un acuerdo con Trump y advierte de que el petróleo seguirá caro
El Ejército de Irán respondió la madrugada de este miércoles a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar negociando favorablemente con Teherán: "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado". En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas.
Mueren cuatro palestinos en un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos cuatro palestinos han muerto este miércoles en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado a un grupo de personas en los alrededores de un cementerio en la localidad de Zauaida, en el centro del enclave, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.
Una nueva oleada de ataques israelíes dejan al menos nueve muertos y casi 50 heridos en el sur de Líbano
Al menos nueve personas han muerto y casi medio centenar ha resultado herido en la noche este martes en una nueva oleada de bombardeos israelíes en múltiples puntos del sur de Líbano, en el marco de los ataques lanzados por Israel desde el pasado 2 de marzo, cuyo balance de víctimas supera ya el millar de fallecidos.
El ataque que ha dejado un mayor impacto ha sido el ejecutado por las fuerzas israelíes en la localidad de Habush, situada a escasos kilómetros de Nabatiye, capital de la gobernación homónima. Allí, el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad libanés ha contabilizado tres los muertos y 18 los heridos a causa de un bombardeo, según ha recogido la agencia estatal NNA.
Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo
Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".
"No llaméis 'acuerdo' a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", ha remarcado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz supuestamente enviado por Estados Unidos a Teherán del que han informado los diarios 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.
En esa línea, la autoridad castrense ha subrayado que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington.
El impacto de drones en un tanque de combustible del aeropuerto de Kuwait provoca un incendio
La Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait informó este miércoles de que varios drones impactaron contra un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio en la zona. El portavoz oficial del organismo, Abdullah Al Rajhi, señaló en una publicación en X que, según los informes preliminares, los daños registrados son únicamente materiales y no se han reportado víctimas. Las autoridades competentes activaron de inmediato los protocolos de emergencia y enviaron equipos de bomberos y otros organismos especializados para controlar las llamas, mientras continúa la presencia de las autoridades en la zona del incidente.
Estados Unidos envía un plan de paz a Irán de 15 puntos para poner fin a la guerra
Estados Unidos ha hecho llegar a Irán un plan de 15 puntos con el objetivo de intentar poner fin al conflicto que inició el pasado 28 de febrero. Entre otras medidas, exige a Teherán que entregue todo el combustible nuclear enriquecido del que dispone y que mantenga abierto el estrecho de Ormuz, según informaron este martes varios medios. La administración de Trump ha trasladado sus exigencias a Irán a través de Pakistán, país que mantiene buenas relaciones con ambas partes y, según Channel 12, los negociadores estadounidenses habrían proponiendo un alto el fuego de un mes para que las autoridades iraníes estudien las demandas.
La misión de Irán ante la ONU afirma que los buques "no hostiles" pueden transitar por el estrecho de Ormuz
La misión de Irán ante la ONU afirmó este martes en su perfil de X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz. Según la misión, los navíos de otros países que no participen ni apoyen "actos de agresión contra Irán" y que cumplan "con las normas de seguridad declaradas" pueden transitar de manera "segura" por el estrecho, en coordinación con las autoridades iraníes competentes. El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20% del crudo que se exporta a nivel global, y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.
Trump dice que representantes de Irán "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear". "Están hablando con nosotros, y lo que dicen tiene sentido", aseguró a los medios Trump durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo en la Casa Blanca. El mandatario aseguró que, en las conversaciones que Washington dice estar manteniendo con Teherán y que por el momento han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes han preguntado "¿cuáles son los diez puntos principales?" en lo que respecta a las demandas de EEUU para parar la guerra. "Les respondí: 'los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear'", aseveró el magnate neoyorquino. "Estamos hablando sobre ello, y, aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear", afirmó rotundo el republicano.
El ministro de Exteriores de Irán aplaude las palabras del presidente de Alemania por tachar la guerra de "error garrafal"
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha celebrado este martes las palabras del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que ha calificado la guerra en el país asiático de "error político garrafal" y la ha considerado "contraria al Derecho Internacional". "El Derecho Internacional está muerto en la práctica, impulsado por el doble rasero occidental respecto a Gaza frente a Ucrania y el silencio ante la agresión israelí-estadounidense contra Irán", ha señalado Aragchi en redes sociales, donde ha querido "reconocer el mérito del presidente Steinmeier por condenar las violaciones contra los iraníes". El jefe de la diplomacia iraní ha incidido en e mismo mensaje que "quienes valoran el Estado de derecho también deberían alzar la voz".
Irán denuncia un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr
La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha denunciado este martes un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr tan solo un día después de que el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidiera a las partes en conflicto respetar la integridad de este tipo de instalaciones. "Alrededor de las 9.08 horas de la noche del 24 de abril, un proyectil impactó en el área de la central nuclear de Bushehr, que afortunadamente no causó víctimas, daños financieros ni técnicos", ha señalado la OEAI en un breve mensaje difundido en redes sociales.
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