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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Irán quiere pactar pero lo niega por miedo a "ser asesinados por su propia gente"

Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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