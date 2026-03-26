¿Qué medidas está aplicando Europa para contener la escalada de precios por la guerra de Irán?

El fuerte incremento del petróleo y la incertidumbre desatada por la guerra de EEUU e Israel contra Irán, que ha bloqueado el estratégico estrecho de Ormaz en represalia, han obligado a los diferentes gobiernos de Europa a impulsar medidas para contarrestar la escalada de precios de los derivados del crudo y de la energía.

Estas son algunas de las recetas que barajan o ya se están aplicando en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido:

Ante el aumento de los precios del combustible desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el Gobierno de Francia anunció recientemente "medidas inmediatas para aliviar la liquidez" de las empresas pesqueras y de transporte, pero sin anunciar reducciones directas en los precios del combustible. Además, hizo un llamamiento a las refinerías para que evaluaran, cuanto antes, la capacidad de sus plantas en Francia para incrementar de forma rápida y temporal la producción de sus productos, con el objetivo de aliviar la tensión en los mercados europeos, permitiendo incluso a algunas, como la de Gravenchon, aumentar su capacidad.

Sin embargo, algunas asociaciones como la Asociación Nacional de Organizaciones de Productores (ANOP) o la Unión de Armadores de Buques Pesqueros Franceses (UAPF) denunciaron estas "medidas a medias" y exigieron acciones directas "acordes con la situación". En respuesta, este jueves el ministro de Economía, Roland Lescure, confirmó que el Gobierno anunciará nuevas providencias que afectarán especialmente a los conductores de largas distancias. "El problema a corto plazo es poder pagar las facturas. Se trata, pues, de un problema de liquidez", declaró el ministro, insistiendo en que "solo funcionarán las medidas específicas". Se espera que el próximo lunes, el primer ministro francés presida una nueva reunión del G7 con los titulares de Finanzas, de Energía y los gobernadores de los bancos centrales, para evaluar un nuevo paquete de medidas ante la explosión de precios.

En Italia, ya el 18 de marzo el Gobierno de Giorgia Meloni dio luz verde a un decreto-ley para contener la escalada de los precios de los carburantes tras la nueva crisis en Oriente Medio. El texto fue elaborado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado. La principal medida es una rebaja de 20 céntimos por litro en el impuesto especial sobre la gasolina y el diésel durante 20 días, del 19 de marzo al 8 de abril. Este gravamen es uno de los elementos que componen el precio final de los carburantes, junto al coste de la materia prima y el IVA. Se trata de un tributo indirecto fijo que grava determinados bienes —como la electricidad o el tabaco— en el momento de su producción o consumo.

Además de la rebaja de los impuestos, el decreto prevé ayudas al sector del transporte por carretera. Las empresas recibirán un crédito fiscal extraordinario para compensar el encarecimiento del diésel. Este subsidio podrá utilizarse para el pago de impuestos hasta finales de 2026, no computará como ingreso y será compatible con otras ayudas dentro de ciertos límites.

El decreto incorpora también medidas para frenar la especulación. Durante tres meses, hasta el 19 de junio, las compañías petroleras deberán comunicar a diario los precios recomendados a las gasolineras, publicarlos en sus páginas web y notificarlos a las autoridades de control. El incumplimiento conllevará sanciones del 0,1% de la facturación diaria. Además, una vez fijados, los precios no podrán incrementarse a lo largo del mismo día. El ministerio y el organismo supervisor han avisado de que vigilarán posibles desviaciones entre los precios en surtidor y las cotizaciones internacionales. Si se detectan subidas anómalas, la Guardia de Finanzas podrá inspeccionar toda la cadena y, en su caso, imponer sanciones o trasladar el expediente a la justicia.

El precio de la gasolina solo podrá subir una vez al día, a las 12.00 del mediodía, aunque si se trata de bajarlo se puede hacer en cualquier momento: este el instrumento con el que el Gobierno de Friedrich Merz quiere estabilizar los precios de los carburantes. Se le denomina "modelo austriaco" porque es la fórmula similar a la implantada en el país vecino. Y ha sido activada por la vía rápida para frenar escaladas súbitas durante las vacaciones de Semana Santa. Este jueves fue aprobado por el Bundestag (Cámara baja) y que se someterá el viernes a su ratificación por el Bunderat (Cámara alta). Se contemplan además multas de hasta 100.000 euros a los infractores, así como fuertes sanciones contra subidas excesivas o que no respondan "a la realidad objetiva" del mercado, según la ministra de Economía, Katharina Reiche.

Que con este instrumento se consiga contener el precio de los carburantes es asunto controvertido no solo por los dos extremos de la oposición parlamentaria, la ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda. También cuestionan su efectividad algunos expertos. Pero la coalición entre conservadores y socialdemócratas de Merz espera, al menos, evitar la crispación que ahora mismo genera la tarea diaria de ir a por la gasolinera que ofrezca el carburante más barato, lo que puede cambiar de hora en hora.

El Gobierno de Merz se plantea asimismo aumentar temporalmente las posibilidades de desgravación fiscal en los desplazamientos para acudir al trabajo. Actualmente se desgravan 38 céntimos por kilómetro, incluso en trayectos cortos e independientemente de si el desplazamiento se hace en automóvil, bicicleta, transporte publico o a pie.

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado un paquete de ayudas de 53 millones de libras esterlinas (unos 61 millones de euros) para los hogares que siguen utilizando calefacción con gasóleo, la mayoría de ellos en Irlanda del Norte, los cuales están siendo los más perjudicados por el aumento de los precios del petróleo.

El Ejecutivo también ha dado instrucciones a la Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA, en sus siglas en inglés) para monitorizar a las empresas energéticas y detectar posibles subidas injustificadas de los precios, además de obligar a las gasolineras a informar de los cambios en las tarifas y de implementar un buscador para localizar aquellas en las que el combustible se ofrece más barato.

Estas medidas se suman a la reducción en el impuesto sobre el combustible, equivalente a cinco peniques por litro, aprobada en 2022 por el entonces Gobierno conservador y que los laboristas han mantenido al menos hasta el próximo septiembre. El Ejecutivo también anunció el pasado noviembre una bajada de casi un 7% en el precio máximo de la electricidad, una medida que estará en vigor entre abril y julio y que supondrá un ahorro medio de 117 libras anuales para los hogares.

Noticias relacionadas

La ministra de Economía, Rachel Reeves, ha evitado aclarar si mantendrá estas medidas cuando lleguen a su fin en los próximos meses, algo que decidirá en función de cómo evolucione el conflicto en Oriente Medio, pero ha alertado de que las posibles ayudas irán destinadas a la población más vulnerable y no al conjunto de la ciudadanía.