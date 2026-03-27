Guerra en Oriente Medio
EEUU se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio e Irán advierte que serán su objetivo
The Wall Street Journal informa que esta maniobra militar contaría con infantería y vehículos blindados y que Trump no descarta una operación terrestre contra el régimen de los ayatolás
EFE
El Pentágono contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio en plena guerra con Irán que incluirían tropas terrestres, según una información publicada el jueves por el diario The Wall Street Journal.
El diario, que cita fuentes del Departamento de Guerra, asegura que este desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya apuesta parece centrarse en negociar con Teherán, sin que estas conversaciones hayan llegado a ninguna conclusión hasta la fecha.
Ni Trump ni el Pentágono han descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha despertado más amenazas del régimen de los ayatolás de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz y de Bab al Mandeb, claves para el comercio global.
Desde hace días se especula con la posibilidad de que Washington realice despliegues de soldados en puntos como la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán, una decisión que podría deparar un rechazo destacable por parte de la opinión pública, según muestran algunos sondeos.
Una encuesta de Reuters e Ipsos de la semana pasada muestra que el 55% de estadounidenses está en contra de un despliegue de tropas en Irán, mientras que un 34 % apoyaría solo el envío de un pequeño operativo, con solo un 7% a favor de un gran contingente sobre el terreno.
Trump amplió hoy hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán "a petición del Gobierno" de Teherán, según informó en su red Truth Social.
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