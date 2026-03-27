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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
La misión diplomática venezolana inicia su visita a Washington para fortalecer los vínculos con EEUU
Una delegación enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició este jueves una visita oficial en Washington, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario, Donald Trump, así como retomar la presencia diplomática en la capital norteamericana.
La misión, encabezada por el Encargado de Negocios de Venezuela, Felix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, iniciaron su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.
Blanco dijo que el encuentro con Landau y otros dos viceministros tuvieron como objetivo "explotar" oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países y que la agenda de reuniones con diversas autoridades continuará en los siguientes días.
El juez del caso de Maduro cuestiona el bloqueo de EEUU de fondos de Venezuela para su defensa pero rechaza desestimar el caso
El caso federal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sigue su curso en Nueva York. La segunda vista desde que el líder venezolano fue capturado el 3 de enero por el ejército de Estados Unidos y trasladado al país se ha celebrado este jueves en el bajo Manhattan y ha estado centrada en el bloqueo que el gobierno de Donald Trump ha impuesto a que la defensa de Maduro y Flores sea costeada por Venezuela. El juez que preside el proceso, el nonagenario Alvin Hellerstein, ha cuestionado la justificación del gobierno para ese bloqueo, aunque también ha rechazado la petición de la defensa de que se desestime el caso. La sesión ha empezado con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto en una sala de la planta 26 del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en la que ha estado presente EL PERIÓDICO. Allí han entrado primero Cilia Flores y luego Maduro, ambos vistiendo ropaje carcelario de color beige, ella con una camiseta de manga larga clara debajo, él con una naranja. El exmandatario de Caracas ha aparecido algo más delgado y en forma.
Termina la audiencia en el caso contra Maduro sin decisión sobre el pago de sus abogados
La segunda audiencia en el caso judicial contra el derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, terminó este jueves sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados. El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EE.UU., que impide que el acusado pueda financiar su defensa. La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.
Hellerstein, de 92 años y al que hoy se le pudo escuchar la voz algo quebrada, descartó desestimar el caso "porque eso sería tomar una medida demasiado seria".
Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder "utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional".
El juez no considera a Maduro "una amenaza para seguridad nacional" dado que está en EEUU
El juez federal a cargo del caso del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro afirmó este jueves que no lo considera "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, puesto que ya se encuentra detenido en el país. La consideración del juez Alvin Hellerstein afecta directamente al motivo en el que se basan las sanciones de EE.UU. a Maduro y a los fondos venezolanos que impiden, según el acusado, costearse su propia defensa.
El juez de EEUU encargado del proceso contra Maduro y su esposa descarta desestimar el caso
El juez encargado del proceso contra el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar el caso, tal y como pedían sus abogados. "No voy a desestimar el caso", aseveró el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra Maduro y Flores, quienes están acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. No obstante, Hellerstein, al que durante la audiencia se le pudo escuchar la voz algo quebrada, aún tiene que confirmar su decisión de manera oficial. Maduro entró hoy a la sala del tribunal con una sonrisa y dando los buenos días a su equipo legal. El mandatario derrocado lucía el pelo canoso y parecía más delgado y serio que en la primera audiencia, celebrada el pasado enero, al igual que su mujer. Los abogados mencionaron que Flores estaba mal de salud y pendiente del resultado de un ecocardiograma.
El hijo de Maduro tacha de "ilegítimo" el proceso judicial contra su padre y Flores en EEUU
El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra tachó de "ilegítimo e ilegal" el proceso judicial contra su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, quienes enfrentan este jueves su segunda audiencia en un tribunal de Nueva York tras ser capturados durante un ataque militar en Caracas y acusados de cargos relacionados con narcotráfico. En un acto organizado en apoyo a Maduro en Caracas y tras el inicio de la audiencia, el dirigente chavista dijo que el proceso, "en su origen, es ilegítimo e ilegal", por lo que pidió elevar la voz "por la verdad, la justicia, la paz y por la libertad" de su padre y de Flores, también diputada. "Hoy Venezuela y el mundo se levantan para elevar la voz más poderosa que puede tener un ser humano y una sociedad, que es la verdad, y aunque sean poderosos en medios de comunicación e intenten imponer narrativas, (...) nosotros, con la verdad real, con los hechos, siempre encontramos un huequito para colarnos", dijo.
Maduro Guerra, quien más temprano expresó su confianza en el retorno de ambos al país suramericano, aseguró el lunes que los dos están "muy bien, fuertes" y "con mucho ánimo", y señaló que su padre, "delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días".
En el tribunal federal de Nueva York, Maduro y Flores están sentados junto a su defensa y llevan unos auriculares para escuchar la traducción de lo que se discute durante la vista, según informa CNN.
Tensión entre manifestantes divididos antes de audiencia de Maduro: "Yo sí soy venezolano"
Dos grupos de manifestantes protagonizaron este jueves enfrentamientos y momentos de tensión ante el tribunal federal de Nueva York, horas antes de que el depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparezcan de nuevo ante la justicia estadounidense.
"Yo sí soy venezolano", gritaba insistente Franklin Gómez al grupo que denunciaba que la detención de Maduro fue "ilegal" y pedía su liberación, en medio de las concentraciones de personas a favor y en contra de la detención del líder venezolano.
Maduro vuelve hoy a personarse ante un juez de Nueva York por cargos de narcotráfico
El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, vuelven hoy a personarse ante un juez federal de Nueva York en lo que supone la segunda audiencia de su proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico.
Maduro y Flores llegaron al Tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York esta madrugada, alrededor de las 4:00, hora local (8:00 GMT), y a las 11:00 se personarán ante el juez Alvin Hellerstein.
Los acusados fueron trasladados de la prisión de Brooklyn en la que permanecen recluidos en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas, según la cadena CNN.
Hasta un 66% de Cuba a la vez en apagón este jueves, la segunda mayor tasa desde 2022
Los apagones generalizados que sufre Cuba dejarán este jueves hasta un 66 % de la isla de forma simultánea sin corriente, la segunda mayor tasa desde que en 2022 comenzó el registro, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.
La crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 se ha agravada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU. Hasta la fecha, el mayor apagón se registró el pasado 6 de marzo (68 %) y sólo durante la semana pasada se produjeron dos desconexiones totales.
El director de la OMS, preocupado por la situación sanitaria en Cuba debido al bloqueo
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la situación sanitaria en Cuba debido al bloqueo energético y los continuos apagones.
"Aunque me anima ver los esfuerzos de Cuba por restablecer el suministro eléctrico para apoyar los servicios, la salud de las personas, y los servicios que la sostienen, no pueden quedar a merced de un suministro eléctrico inestable y de la geopolítica", aseguró en su cuenta oficial en X.
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