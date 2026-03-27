Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
  2. Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
  3. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
  4. Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
  5. Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años
  6. Un futbolista del Avilés, en el radar de clubes de Primera y Segunda División para ficharle en verano
  7. Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, habla en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA en el centenario azul: 'Almada seguirá pase lo que pase; es la idea de Jesús y del Grupo y ya hemos hablado con él
  8. Alerta general de una agencia sanitaria del Gobierno por un conocido embutido de supermercado que produce salmonella y que no se descarta en Asturias: 'Se recomienda acudir a un centro de salud

Sergio del Molino, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los museos pierden cuadros todo el rato”

Sergio del Molino, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los museos pierden cuadros todo el rato”

El impacto de la guerra de Irán dispara hasta el 3,3% los precios este marzo en España, un punto más que el mes pasado

El impacto de la guerra de Irán dispara hasta el 3,3% los precios este marzo en España, un punto más que el mes pasado

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria se va de excursión a Covadonga en abril

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria se va de excursión a Covadonga en abril

Fernando Alonso, feliz por su paternidad: "Todo salió bien; tanto la mamá como el bebé están bien"

Fernando Alonso, feliz por su paternidad: "Todo salió bien; tanto la mamá como el bebé están bien"

Soledad, ansiedad y depresión: así responde el Teléfono de la Esperanza a miles de llamadas cada año y así se cuenta en Salas

Soledad, ansiedad y depresión: así responde el Teléfono de la Esperanza a miles de llamadas cada año y así se cuenta en Salas

"All you need is love"

Poesía eres tú

Tracking Pixel Contents