Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
  2. Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
  3. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
  4. Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
  5. Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años
  6. Un futbolista del Avilés, en el radar de clubes de Primera y Segunda División para ficharle en verano
  7. Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, habla en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA en el centenario azul: 'Almada seguirá pase lo que pase; es la idea de Jesús y del Grupo y ya hemos hablado con él
  8. Alerta general de una agencia sanitaria del Gobierno por un conocido embutido de supermercado que produce salmonella y que no se descarta en Asturias: 'Se recomienda acudir a un centro de salud

Sergio del Molino, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los museos pierden cuadros todo el rato”

Sergio del Molino, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los museos pierden cuadros todo el rato”

El impacto de la guerra de Irán dispara hasta el 3,3% los precios este marzo en España, un punto más que el mes pasado

El impacto de la guerra de Irán dispara hasta el 3,3% los precios este marzo en España, un punto más que el mes pasado

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria se va de excursión a Covadonga en abril

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria se va de excursión a Covadonga en abril

Fernando Alonso, feliz por su paternidad: "Todo salió bien; tanto la mamá como el bebé están bien"

Fernando Alonso, feliz por su paternidad: "Todo salió bien; tanto la mamá como el bebé están bien"

Soledad, ansiedad y depresión: así responde el Teléfono de la Esperanza a miles de llamadas cada año y así se cuenta en Salas

Soledad, ansiedad y depresión: así responde el Teléfono de la Esperanza a miles de llamadas cada año y así se cuenta en Salas

"All you need is love"

Poesía eres tú

Tracking Pixel Contents