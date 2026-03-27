Flota solidaria
México busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda a Cuba
Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy 'Nuestra América' que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún
EFE
La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate de dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su llegada.
Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy 'Nuestra América' que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.
Las embarcaciones ocupadas por varios activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla al sábado debido a las condiciones metereológicas adversas.
Coordinación internacional
La Semar, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, explicó que, de manera paralela, mantiene coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, "con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real".
En el texto se explicó en como parte del Plan Marina se alertó a los mandos navales con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar).
En el comunicado, la Semar expuso que desplegó unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo 'Persuader', que ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.
Estos dos veleros que se suman al buque que partió el viernes desde Progreso, en Yucatán (sureste), y que arribó sin contratiempos el martes a La Habana, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por organizaciones civiles. En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.
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