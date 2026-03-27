Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Flota solidaria

México busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda a Cuba

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy 'Nuestra América' que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún

Convoy Nuestra América zarpa desde México hacia Cuba en medio de retrasos por mal tiempo

Convoy Nuestra América zarpa desde México hacia Cuba en medio de retrasos por mal tiempo

EFE

Ciudad de México

La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate de dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su llegada.

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy 'Nuestra América' que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Las embarcaciones ocupadas por varios activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla al sábado debido a las condiciones metereológicas adversas.

Coordinación internacional

La Semar, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, explicó que, de manera paralela, mantiene coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, "con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real".

En el texto se explicó en como parte del Plan Marina se alertó a los mandos navales con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar).

En el comunicado, la Semar expuso que desplegó unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo 'Persuader', que ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

Noticias relacionadas

Estos dos veleros que se suman al buque que partió el viernes desde Progreso, en Yucatán (sureste), y que arribó sin contratiempos el martes a La Habana, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por organizaciones civiles. En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
  2. Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
  3. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
  4. Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
  5. Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
  6. Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años
  7. Un futbolista del Avilés, en el radar de clubes de Primera y Segunda División para ficharle en verano
  8. Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, habla en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA en el centenario azul: 'Almada seguirá pase lo que pase; es la idea de Jesús y del Grupo y ya hemos hablado con él

Los ganaderos inician con tensión la batalla por el precio de la leche: "¿Esperan que bebamos leche de canguro?

Los ganaderos inician con tensión la batalla por el precio de la leche: "¿Esperan que bebamos leche de canguro?

Siero activa su plan de fachadas: las obras arrancan en un bloque antiguo de la calle Nicanor Piñole de Lugones, con una subvención de 190.000 euros

Siero activa su plan de fachadas: las obras arrancan en un bloque antiguo de la calle Nicanor Piñole de Lugones, con una subvención de 190.000 euros

El Principado se lanza como nunca contra Puente por el peaje del Huerna y ultima una demanda: "No nos contestan, es irresponsable, grave e inaudito"

El Principado se lanza como nunca contra Puente por el peaje del Huerna y ultima una demanda: "No nos contestan, es irresponsable, grave e inaudito"

La policía disuelve luna concentración de los vecinos de El Puente (Langreo) contra las expropiaciónes en el barrio

El derecho a desentenderse

El derecho a desentenderse

¿Vuelve Belén Estaban a Telecinco? El cumpleaños que sirvió e excusa para el acercamiento entre la colaboradora y sus antiguos compañeros

¿Vuelve Belén Estaban a Telecinco? El cumpleaños que sirvió e excusa para el acercamiento entre la colaboradora y sus antiguos compañeros

Los décimos de Lotería Nacional con la fecha del centenario del Real Oviedo están en Grado: "Hay mucha demanda, de aficionados y coleccionistas"

Los décimos de Lotería Nacional con la fecha del centenario del Real Oviedo están en Grado: "Hay mucha demanda, de aficionados y coleccionistas"
Tracking Pixel Contents