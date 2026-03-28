Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Artefacto artesanal

Detenido un hombre que iba a accionar una bomba para atacar un banco americano en París

La policía francesa lo sorprendió justo cuando había colocado un bidón cargado de polvo explosivo que pretendía encender

Agentes de la policía francesa contra el terrorismo, durante un operativo.

Agentes de la policía francesa contra el terrorismo, durante un operativo. / EFE

EFE

París

Las autoridades francesas han desarticulado esta pasada madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America, en una zona turística del oeste de la capital francesa. Así lo informó este sábado la prensa francesa, que indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas cuando acababa de colocar un "artefacto explosivo artesanal" que pretendía encender.

Sin embargo, en ese momento, el hombre fue arrestado por la policía francesa. Se desconocen, de momento, sus motivaciones.

Noticias relacionadas

De acuerdo con 'Le Parisien', el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo. La sucursal del Bank of America está en una zona muy turística, en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
  2. Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
  3. La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
  4. El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
  5. Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
  6. La nueva glorieta de acceso al área comercial de Parque Principado toma forma con el objetivo de que esté lista para el verano
  7. El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
  8. Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa

El oviedismo abre la jornada central del centenario con un homenaje a cuatro de sus leyendas y la plantación de un carbayu junto al estadio

El oviedismo abre la jornada central del centenario con un homenaje a cuatro de sus leyendas y la plantación de un carbayu junto al estadio

El Fenómeno se sube de nuevo a la jaula de la UFC: el peligroso rival que enfrentará el gijonés Joel Álvarez

El Fenómeno se sube de nuevo a la jaula de la UFC: el peligroso rival que enfrentará el gijonés Joel Álvarez

Oviedo se prepara para el Domingo de Ramos: huevos de Pascua que están de "muerte" y palmas que se agotan

Oviedo se prepara para el Domingo de Ramos: huevos de Pascua que están de "muerte" y palmas que se agotan

Oviedo se prepara para el Domingo de Ramos: huevos de Pascua que están de "muerte" y palmas que se agotan

Oviedo se prepara para el Domingo de Ramos: huevos de Pascua que están de "muerte" y palmas que se agotan

La historia detrás del güevo pinto que Rodrigo Cuevas regaló a Broncano en "La Revuelta": "Me quedé muerta"

La historia detrás del güevo pinto que Rodrigo Cuevas regaló a Broncano en "La Revuelta": "Me quedé muerta"

El broche de oro al centenario del Oviedo: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada

El broche de oro al centenario del Oviedo: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
Tracking Pixel Contents