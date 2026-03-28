Artefacto artesanal
Detenido un hombre que iba a accionar una bomba para atacar un banco americano en París
La policía francesa lo sorprendió justo cuando había colocado un bidón cargado de polvo explosivo que pretendía encender
EFE
Las autoridades francesas han desarticulado esta pasada madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America, en una zona turística del oeste de la capital francesa. Así lo informó este sábado la prensa francesa, que indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas cuando acababa de colocar un "artefacto explosivo artesanal" que pretendía encender.
Sin embargo, en ese momento, el hombre fue arrestado por la policía francesa. Se desconocen, de momento, sus motivaciones.
De acuerdo con 'Le Parisien', el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo. La sucursal del Bank of America está en una zona muy turística, en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París.
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- La nueva glorieta de acceso al área comercial de Parque Principado toma forma con el objetivo de que esté lista para el verano
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa