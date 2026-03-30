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Según una ONG local

Al menos 70 muertos en una masacre perpetrada por bandas en Haití

El ataque fue perpetrado por el grupo armado 'Gran Grif' y dirigido contra la población de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de la capital del país

Imagen de archivo de una protesta en Haití por la inseguridad.

Imagen de archivo de una protesta en Haití por la inseguridad. / EP

EFE / EP

Santo Domingo / Madrid

Al menos 70 personas fueron asesinadas, entre ellas varios niños, y unas treinta resultaron heridas este domingo en Haití en una masacre perpetrada por el grupo armado 'Gran Grif' contra la población de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de la capital del país.

Unas cincuenta casas fueron incendiadas y más de 6.000 personas han sido desplazadas como consecuencia de este ataque, informó este lunes Antonal Mortimé, director de la ONG "Collectif Défenseurs Plus", en un programa de la emisora local 'Radio Television Caraibes (RTVC)'.

Entre los fallecidos hay cinco personas de una misma familia, tal y como ha recogido el portal de noticias Gazette Haiti.

Los atacantes también incendiaron casas y comercios. Dos personas han sido halladas muertas en sus hogares a causa del fuego, mientras que otras de las víctimas mortales han sucumbido a las heridas de bala. Otras han fallecido cuando trataban de huir del lugar de los hechos.

Además, los atacantes han intentado hacerse con el control de la ciudad, pero se han topado con la resistencia de grupos de autodefensa de la zona, que han acusado a la Policía Nacional de intervenir "demasiado tarde" y cuando los enfrentamientos habían terminado.

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Desde el Comité de Iniciativa para la Reconciliación y la Sensibilización (KILBA) han pedido a las autoridades "proporcionado a la Policía los recursos necesarios para combatir a las pandillas y evitar así nuevas masacres".

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