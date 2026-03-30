Felipe VI expresa al príncipe Bin Salman la solidaridad de España por los ataques sufridos por Arabia Saudí

El rey Felipe VI ha conversado este lunes por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, sobre la difícil situación en Oriente Próximo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que le ha expresado la solidaridad España por los ataques ha recibido en las últimas semanas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha informado de que Bin Salman ha recibido una llamada por teléfono del monarca español, según se lee en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Durante la llamada, las partes han abordado los últimos acontecimientos en la región y sus implicaciones para la seguridad regional e internacional", ha añadido la nota de la cartera de Exteriores saudí.

"El rey Felipe VI ha reafirmado la solidaridad de su país con el reino de Arabia Saudí ante los ataques de los que ha sido objetivo y ha manifestado el apoyo de España hacia las medidas tomadas por Arabia Saudí para preservar y salvaguardar su seguridad", ha detallado.

Irán ha venido respondiendo a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel, que ha dejado unos 1.500 muertos, entre ellos altos funcionarios iraníes --incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, atacando intereses y posiciones estadounidenses en la región, incluido en territorio saudí.