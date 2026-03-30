Merz y Al Sharaa pactan el retorno de un 80 % entre el millón de refugiados sirios de Alemania

El propósito del canciller alemán, Friedrich Merz, y del presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, es impulsar el retorno a su país de un 80% entre el millón de refugiados sirios que viven en Alemania. "La guerra terminó, el régimen de Bashar Al Asad cayó y una mayoría de los que encontraron refugio aquí deben regresar", afirmó Merz en una comparecencia con Al Sharaa, quien asimismo consideró que sus compatriotas deben volver "para contribuir a la reconstrucción de Siria". El objetivo del líder sirio es atraer a inversores alemanes hacia Siria y que estos generen empleo para los repatriados.

"Esas personas son bienvenidas en su país", afirmó el canciller. "Y ese es el principal mensaje que su visita hoy a Berlín", añadió en dirección a Al Sharaa. El marco que se plantea Merz es de tres años y lo que espera de Siria es que posibilite el regreso rápido de todos aquellos que no tienen permiso de residencia en Alemania "así como un pequeño grupo, que nos causa problemas, porque han cometido delitos aquí".

Se estima que en Alemania viven 1,3 millones de sirios. Cerca de un millón entró en el país como demandantes de asilo, en su mayoría entre 2015 y 2016. Unos 350.000 están en régimen de protección subsidiaria, es decir, que no se les puede expulsar por razones humanitarias. Hasta ahora, apenas 6.500 se han acogido al programa de retorno voluntario del gobierno de Berlín.

"Quienes están bien integrados en nuestra sociedad y deseen quedarse, podrán hacerlo", aseguró Merz. Los planes declarados del Gobierno alemán de impulsar el regreso de estos ciudadanos topa con las críticas de sectores profesionales, que alertan de que sin ellos la sanidad pública alemana, por ejemplo, puede colapsar. En Alemania trabajan unos 6.000 médicos sirios, más otros 10.000 enfermeros y miles de cuidadores de geriátricos.

Manifestaciones en pro y en contra

La visita de Al Sharaa estaba prevista inicialmente para el pasado enero, pero fue postergada a última hora por la ofensiva siria en Rojava. Ahora, la presencia del presidente sirio en Berlín desplegó manifestaciones en favor y en contra del líder.

Mientras un grupo de manifestantes mostraba banderas y pancartas dándole la bienvenida, a escasa distancia de la cancillería discurrían marchas convocadas por organizaciones kurdas denunciando violaciones de los derechos humanos en Siria, aludiendo al pasado yihadista de Al Sharaa y a la desaparición de unas 4.000 personas en Rojava.

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En un acto con empresarios se escucharon entre los asistentes consignas en árabe identificable como de signo islamista. Anteriormente, Al Sharaa había sido recibido por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y luego se reunió con los ministros de Exteriores y de Economía, Johann Wadephul y Katherina Reiche.