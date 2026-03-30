Estados Unidos
Trump revela la construcción de un "gran complejo" militar bajo el salón de baile de la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos explica que el salón de baile actuará como "cubierta" para el complejo militar subterráneo, con protección contra drones y cristales blindados
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que las Fuerzas Armadas de su país construyen un enorme "complejo" militar debajo de su polémico proyecto de salón de baile, en el ala Este de la Casa Blanca.
"Las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile; esto ha salido a la luz recientemente debido a una demanda estúpida que se presentó", declaró Trump este domingo a los periodistas a bordo del Air Force One.
La "obra está en construcción y vamos muy bien", añadió el republicano.
Trump explicó que el salón de baile se va a convertir en "cubierta" para el complejo que se está construyendo debajo.
"Tenemos cristales totalmente blindados; tenemos techos y cubiertas a prueba de drones", detalló mientras mostraba los planos arquitectónicos. "Desafortunadamente, vivimos en una época en la que eso es algo bueno", agregó Trump, en medio de la guerra que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán.
La semana pasada, Trump señaló que la construcción del salón de baile incluía un componente de seguridad nacional que "se suponía debía permanecer en secreto".
"Ahora ya no es ningún secreto; los militares lo deseaban más que nadie", dijo Trump el jueves durante una reunión de gabinete.
Desde que el presidente estadounidense comenzó las obras de demolición de toda el ala Este de la Casa Blanca para realizar el proyecto, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso, ni contar con el aval de los legisladores.
Una demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica -que busca detener la construcción del salón hasta que el mandatario haya obtenido la aprobación del Congreso- continúa bajo consideración de un juez federal.
400 millones
Las reformas de la Casa Blanca se ha convertido en una de las obsesiones del mandatario estadounidense, que aprovecha cualquier oportunidad para presumir de los cambios y del legado que va a dejar en el complejo presidencial, incluido el Despacho Oval, que ha cubierto de filigranas y marcos dorados.
La construcción del nuevo salón, diseñado para acoger entre 650 y 1.000 invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un coste de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones.
El pasado enero la cadena CNN ya informó que el presidente estaría "reconstruyendo un búnker secreto bajo el Ala Este".
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