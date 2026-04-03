La obsesión de Rusia por África Occidental: bulos y propaganda a cambio de recursos

La influencia de Rusia en el Sahel está ampliamente documentada. En los últimos años, Moscú ha impulsado campañas de desinformación y propaganda que han logrado calar especialmente entre la población joven, donde se observa un creciente sentimiento favorable hacia Rusia y, paralelamente, una mayor hostilidad hacia las potencias occidentales, históricamente presentes en la región. Así lo señala el informe 'La obsesión rusa: desinformación y propaganda en el Sahel', elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que destaca que la estrategia rusa "ha capitalizado las vulnerabilidades informativas de la región, como la debilidad de los medios locales, el alto uso de redes sociales entre los jóvenes y el acceso limitado a noticias fiables".

El impacto ha sido significativo. Mientras que la desinformación impulsada por Moscú "ha contribuido a la desestabilización del Sahel", en paralelo se han consolidado regímenes militares en varios países de la región, especialmente en los integrantes de la Alianza de Estados del Sahel: Malí, Níger y Burkina Faso. Este contexto ha generado un escenario favorable para Moscú, que ha reforzado su posicionamiento en la región y ha pasado a desempeñar un papel geopolítico cada vez más influyente, descrito por diversos análisis como "tan central como peligroso".

El rol de Europa en este escenario resulta fundamental y exige un planteamiento activo que vaya más allá de las medidas tradicionales. Según los expertos, se requiere un "enfoque integral, más comprometido y ambicioso, que combine la lucha contra la desinformación con el apoyo a la gobernanza, el desarrollo local y una comunicación transparente, adaptada a las realidades del Sahel". Solo de esta manera sería posible recuperar parte de la influencia que Europa ha perdido tras la retirada o expulsión de actores tradicionales como Francia y Reino Unido, dejando un vacío que ha sido ocupado por nuevos actores internacionales, entre ellos no solo Rusia, sino también China.

Los datos

Según el informe 'La obsesión rusa: desinformación y propaganda en el Sahel', en los últimos años Rusia ha estado detrás de aproximadamente el 40% de todas las operaciones de desinformación documentadas en África. Desde 2022, el Instituto Español de Estudios Estratégicos ha identificado al menos 80 campañas patrocinadas por Moscú que han impactado a más de 22 países del continente. En estas publicaciones fraudulentas, Moscú se presenta estratégicamente como una alternativa a los actores occidentales: se proyecta como un socio ventajoso, dispuesto a respaldar a los Estados que consideran haber sufrido injusticias a manos de Occidente y a reformular el orden internacional en beneficio de aquellos países que buscan mayor autonomía frente a las potencias tradicionales.

El proceso de desinformación ruso se inicia con la deslegitimación de los actores occidentales, con Francia como objetivo principal, a la que se acusa de ejercer una forma moderna "de colonialismo centrada en la explotación económica y los crímenes contra la población civil". La juventud africana, con una edad media de apenas 15,6 años, constituye un público especialmente susceptible; según el informe, "las campañas rusas explotan sus emociones y aspiraciones, reforzando discursos identitarios y panafricanistas" para consolidar su influencia en el Sahel y otras regiones del continente.

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Para ejecutar sus campañas de desinformación, Rusia lanzó en septiembre de 2023 la llamada Iniciativa Africana, una plataforma digital de comunicación. Aunque se presenta como una agencia de noticias independiente destinada a "construir un puente entre Rusia y África", el informe apunta que "su verdadero propósito sería difundir propaganda prorrusa, socavar la influencia occidental y apoyar a los regímenes militares en el continente". La Iniciativa Africana actúa a través de sitios web y canales en redes sociales en ruso, inglés, francés y árabe, y mantiene oficinas en Uagadugú (Burkina Faso), Bamako (Malí) y otros países donde operan mercenarios rusos. Además, cuenta con un canal de vídeo en internet y cinco canales en Telegram, que suman decenas de miles de suscriptores.