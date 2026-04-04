Mafia
Detenido el jefe de la Camorra napolitana, Roberto Mazzarella, uno de los fugitivos más peligrosos de Italia
El arresto se produjo en una vila de lujo de la costa amalfitana, donde el fugitivo se ocultaba junto a su esposa y sus dos hijos
EFE
Los carabineros (policía militarizada italiana) detuvieron esta madrugada en una villa de lujo de la costa amalfitana (sur) al capo mafioso Roberto Mazzarella, jefe del clan homónimo de la Camorra napolitana y considerado uno de los fugitivos más peligrosos del país.
Mazzarella, de 48 años, se encontraba prófugo desde el 28 de enero de 2025, cuando logró escapar a la ejecución de una orden de prisión cautelar emitida por el Tribunal de Nápoles por su presunta implicación en un homicidio agravado por el método mafioso.
El arresto se produjo en el municipio de Vietri sul Mare, cerca de Salerno (sur de Italia), en plena costa amalfitana, donde el fugitivo se ocultaba junto a su esposa y sus dos hijos, según informaron los carabineros en un comunicado.
"El prófugo fue localizado en una villa de lujo de la costa amalfitana y, en el momento del arresto, no opuso resistencia", precisaron.
Durante el registro del inmueble los agentes se incautaron de tres relojes de lujo, cerca de 20.000 euros en efectivo, documentación falsa, varios teléfonos móviles y manuscritos relacionados con la posible contabilidad de sus actividades ilícitas.
Mazzarella figuraba en la lista de los cuatro prófugos de máxima peligrosidad del Ministerio del Interior italiano y sobre él pesaba también una Orden de Detención Europea emitida por el Tribunal de Nápoles el 18 de abril de 2025.
La operación fue coordinada por la Dirección de Investigación Antimafia de Nápoles y ejecutada por los carabineros de la Unidad de Investigación del Comando Provincial de la misma ciudad.
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado