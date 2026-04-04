Irán denuncia nuevos ataques a la central nuclear de Bushehr y al área petroquímica de Juzestán

Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido, y la zona de industria petroquímica en la provincia de Juzestán, donde las autoridades han confirmado un número indeterminado de heridos que ya han recibido atención médica. El ataque a Busehr ha tenido lugar en torno a las 08.30 de esta mañana, hora local (las 06.30 en España peninsular y Baleares), cuando un proyectil impactó "cerca" de una valla de seguridad.

"Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto", ha informado un trabajador de la instalación a la agencia semioficial de noticias Tasnim. "Las investigaciones iniciales indican que el incidente no causó daños a las partes principales de la central eléctrica y que su funcionamiento no se vio afectado", ha informado la agencia antes de recordar que éste ha sido el cuarto ataque contra la central nuclear desde el comienzo de la ofensiva de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

Las autoridades iraníes también destacan que la central está en funcionamiento y, "debido a la presencia de cantidades significativas de materiales radiactivos, cualquier daño grave podría suponer el riesgo de un accidente nuclear de gran magnitud".

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha criticado estos bombardeos contra la central nuclear de Bushehr y ha recordado la "indignación" por las hostilidades en las inmediaciones de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia. "¿Recuerdan la indignación de Occidente por las hostilidades cerca de la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania? Israel y EEUU han bombardeado nuestra central de Bushehr en cuatro ocasiones hasta ahora", ha denunciado. Araqchi ha advertido de que "la lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán", en referencia a la cercanía de las principales ciudades de los países árabes del golfo Pérsico.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha informado de que ha sido notificado del ataque a Bushehr y recuerda que se trata del cuarto incidente similar en las últimas cuatro semanas. Destaca que "no se ha informado de ningún incremento de los niveles de radiación". El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha manifestado su "profunda preocupación" por estos ataques contra instalaciones nucleares que "jamás" deben suceder y recuerda que las instalaciones auxiliares "pueden contener material de seguridad vital".

Bombardeos sobre las petroquímicas

Asimismo Araqchi se ha referido a los ataques contra las plantas petroquímicas de Juzestán que también son ahora "objetivos reales" de los bombardeos estadounidenses e israelíes. Además, a las 10.47 se produjo una "enorme explosión" en la gran instalación petroquímica de Bandar Imam, "en la Zona Económica Especial de Mahshahr", que ha registrado daños de alcance todavía no especificado, además de los heridos mencionados, ha destacado la agencia de noticias iraní Tasnim. En concreto han resultado afectadas instalaciones de las empresas petroquímicas Fajr 1 y 2, Riyal y Amir Kabir.

La Zona Económica Especial de Mahshahr ha sido evacuada totalmente, según han anunciado posteriormente las autoridades regionales, que han subrayado que "la situación está bajo control". De hecho, han negado expresamente que haya fugas de material tóxico: "no hay que prestar atención a los rumores", ha apuntado un portavoz del gobierno regional de Juzestán citado por Tasnim. "Hasta el momento no hay peligro para la salud de las personas y no ha habido filtraciones de sustancias químicas de las plantas petroquímicas de la Zona Económica Especial Petroquímica", ha añadido. Sí se ha confirmado en cambio que hay fuego en la zona petroquímica y deflagraciones de gases que "no son tóxicas para la gente". "Todos los heridos han sido atendidos", ha señalado.

El director general de la compañía energética rusa Rosatom, Alexei Likachev, ha confirmado a la agencia TASS que ya ha comenzado la evacuación de sus 200 empleados que trabajan en la central porque ahora mismo los acontecimientos se están sucediendo de acuerdo con el pronóstico "más desfavorable" y resulta imposible garantizar su seguridad.

La primera remesa de empleados de Rosatom que están siendo evacuados de la central nuclear de Bushehr ya se encuentran en autobuses rumbo a la frontera con Armenia y se espera que los procedimientos hayan terminado en un plazo "de dos a tres días".

Todo ello porque, "lamentablemente, los acontecimientos se están desarrollando según las previsiones más desfavorables" y "como dice el refrán, nuestros malos presentimientos eran ciertos". Ahora, "la probabilidad de un incidente nuclear va en aumento y sucesos como el de hoy pueden acabar conllevando una catástrofe regional con consecuencias a largo plazo".

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El bombardeo en Juzestán ha sido confirmado por la propia Gobernación de la provincia a la agencia Mehr. Los proyectiles han impactando en la gran instalación petroquímica de Bandar Imam, "en la Zona Económica Especial de Mahshahr", que ha registrado daños de alcance todavía no específicado.