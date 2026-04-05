Guerra en Irán
Trump anuncia la muerte de "muchos dirigentes militares" de Irán en un "enorme ataque" en Teherán
El presidente de Estados Unidos ha avanzado la noticia, sin ofrecer más detalles, con un mensaje en la red Truth Social
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que "muchos dirigentes militares" de Irán han muerto en un "enorme ataque" sobre Teherán.
"¡Muchos de los dirigentes militares de Irán, que tan deficiente e imprudentemente los han dirigido, han sido eliminados en este enorme ataque militar sobre Teherán!", ha publicado Trump en Truth Social.
El mensaje viene acompañado de un vídeo en el que apenas se puede ver una ciudad de noche y grandes explosiones en el horizonte. También se puede escuchar un zumbido que podría corresponder al paso de aviones de combate estadounidenses.
Un mensaje anterior en la misma red social advierte de que "si importas del Tercer Mundo, te conviertes en Tercer Mundo". "Y eso no va a pasar a los Estadados Unidos de América mientras yo sea presidente", ha planteado.
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