Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 17 muertos en Irán tras una nueva serie de bombardeos de EEUU e Israel

Irán encara el día 38 de la guerra bajo la amenaza directa de Estados Unidos, a pocas horas de que expire el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz del presidente Donald Trump, quien advirtió que, de no cumplirse, desatará el infierno sobre el país persa con el ataque a sus centrales eléctricas e infraestructuras.

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Otro hombre ejecutado en Irán Las autoridades de Irán han informado este lunes de que otro hombre ha sido ejecutado en el país tras ser condenado por "colaborar con Israel y Estados Unidos" en el marco de las fuertes protestas que tuvieron lugar en enero y que se saldaron con más de 3.000 muertos. El hombre, identificado como Ali Fahim, ha sido "condenado por verse envuelto en los disturbios terroristas y ha sido ahorcado tras el veredicto del Tribunal Supremo", tal y como ha señalado Mizan, un portal de noticias vinculado al aparato judicial iraní.

La situación en Líbano Desde el 28 de febrero se han registrado 92 ataques contra instalaciones, vehículos y personal del sector sanitario en Líbano, con 53 muertos y 137 heridos, denunció este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Estos actos no pueden convertirse en la nueva normalidad", señaló en su cuenta de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras denunciar el último de esos ataques, en las cercanías del Hospital Universitario Rafik Hariri, el mayor centro médico público de Líbano, con cuatro muertos y 39 heridos.

Dos muertos en Israel Al menos dos israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, según informó el Cuerpo de Bomberos israelí este lunes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron a EFE que se trató de un impacto directo de un proyectil iraní, y el Canal 12 israelí reportó que portaba una ojiva de 450 kilogramos.

Trump no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si no se llega a un acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si ese país no llega a un acuerdo y reabre el estrecho de Ormuz, según dijo este domingo el mandatario estadounidense en una entrevista con The Hill. Al ser preguntado si descarta el envío de tropas terrestres a Irán, el presidente estadounidense contestó con un rotundo "no". Trump ha presionado este domingo a Teherán para llegar a un acuerdo antes del plazo concedido o atacará la infraestructura de ese país. "La gente normal llegaría a un acuerdo. La gente inteligente llegaría a un acuerdo… Si fueran inteligentes, llegarían a un acuerdo", indicó Trump al medio, replicando un mensaje que había dado antes a otros periodistas.

Israel informa de que ha matado a un responsable de la Guardia Revolucionaria encargado del comercio de petróleo Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de la muerte de un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní identificado como Mohammad Reza Ashrafi Kahi, quien se dedicaba al comercio de petróleo en nombre de la organización militar iraní. Ashrafi era el "jefe de comercio de la sede petrolera" de la Guardia Revolucionaria en Teherán, ha asegurado el Ejército israelí en un comunicado. El alto mando iraní murió tras un ataque israelí sobre Teherán el pasado viernes.

Trump insinúa un aplazamiento al martes del ultimátum a Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber aplazado al martes por la noche el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, destruirá "todas las centrales eléctricas" de ese país, según dijo este domingo en una entrevista con The Wall Street Journal. "Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie", afirmó Trump sobre Irán en una entrevista telefónica con ese diario. Estas declaraciones insinúan la posibilidad de que el presidente haya extendido 24 horas el ultimátum que dio hace unos días a Irán para reabrir el estrecho antes de convertir al país "en un infierno".

La metralla de un misil iraní deja cuatro heridos y causa un incendio en un puerto de Emiratos Árabes Cuarto personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por la metralla de un misil iraní interceptado por la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que provocó también un incendio en un puerto del país árabe del golfo Pérsico, según fuentes oficiales.Los hechos ocurrieron en el emirato de Sharja, al sur de Dubái, donde "un ciudadano nepalí resultó gravemente herido. También tres pakistaníes sufrieron heridas leves a moderadas por la caída de metralla tras una intercepción exitosa por los sistemas de defensa antiaérea", dijo la Oficina de Prensa gubernamental.

Irán pide a la ONU que intervenga ante amenazas de Trump: "Mañana será demasiado tarde" La misión de Irán ante la ONU pidió este domingo al organismo que actúe "ahora" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en su amenaza de "desatar el infierno" sobre la república islámica si esta no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes. "Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán", declaró la misión en la red social X. Los representantes iraníes ante Naciones Unidas reaccionaron así a un mensaje publicado por el mandatario este domingo en el que apuntó que atacará "centrales eléctricas" y "puentes".

El jefe del Ejército israelí dice que se ha "creado una oportunidad" de cambiar situación con Líbano El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó este domingo que "se ha creado una oportunidad para cambiar la realidad de seguridad" con el Líbano, en el marco de la ofensiva terrestre y aérea que su Ejército mantiene en ese país. "No vamos a desperdiciarla", afirmó el militar durante una visita a la localidad de Nahariya, donde seis personas resultaron heridas hoy por el impacto de un proyectil del grupo chií libanés Hizbulá. Zamir aseguró que Hizbulá está sufriendo "importantes daños" y que el Ejército continuará profundizando sus ataques contra él. El líder de las fuerzas armadas israelíes acudió después al sur de Líbano, donde mantiene a cuatro divisiones desplegadas (más una quinta en el Monte Dov, la frontera con los Altos del Golán sirios ocupados; y una sexta en camino), para realizar una evaluación de la situación.