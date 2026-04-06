Corea del Norte
Seúl afirma que información "fidedigna" apunta a la hija de Kim Jong-un como sucesora
Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder, no será candidata a la sucesión, aunque continuará desempeñando funciones clave
Redacción
El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) surcoreano afirmó que cuenta con información "fidedigna" que apunta a que Kim Ju-ae, hija adolescente del líder norcoreano, Kim Jong-un, sería su sucesora, tras sus apariciones en ámbitos militares para reforzar su perfil y disipar dudas sobre que una mujer herede el poder. El director de la agencia, Lee Jong-seok, dijo que "no es un juicio basado en meras circunstancias, sino que se basa en información de inteligencia fidedigna", según fue citado este lunes por un legislador que asistió a una sesión a puerta cerrada del NIS, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.
NIS descartó que Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder, sea candidata a la sucesión, aunque continuará desempeñando funciones clave como persona de confianza del mandatario y portavoz externa. Aunque algunos analistas dudan de que una mujer pueda llegar a liderar el hermético Estado, marcado por una estructura patriarcal, la creciente exposición de Ju-ae y el ascenso político de Kim Yo-jong, junto con el protagonismo de la ministra de Exteriores, Choe Son-hui, reflejan un mayor peso de las figuras femeninas bajo el régimen de Kim Jong-un.
El NIS interpretó que la creciente presencia de la menor, que se cree que podría llamarse Kim Ju-ae y tener unos 13 años, en actividades militares, incluida la conducción de un nuevo tanque junto a su padre, busca reforzar su perfil como futura líder. La agencia señaló que estas actividades tienen el objetivo de "mostrar la óptica de una futura líder preparada, diluir las dudas sobre una sucesora mujer y acelerar la construcción de una narrativa de sucesión". En este sentido, uno de los legisladores dijo que el NIS anteriormente utilizaba el término "líder", pero ahora habla de "sucesora mujer", lo que refleja que "no es una fase de preparación, sino de consolidación de su estatus como sucesora".
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