Investigación
Un muerto y varios heridos tras chocar un tren de alta velocidad con un camión en Francia
El convoy impactó contra el remolque del vehículo, que estaba atravesando las vías
El maquinista ha fallecido
EFE
El maquinista de un tren de alta velocidad (TGV) murió este martes y al menos ocho personas resultaron heridas tras chocar el convoy contra un camión en un paso a nivel en la línea entre las ciudades de Béthune y Lens al norte de Francia, indicaron los bomberos a la emisora Ici Nord.
El periódico La Voix du Nord precisó que el siniestro se produjo hacia las 7.00 de la mañana en el paso a nivel de Mazingarbe, en el municipio de Bully les Mines, en un TGV que circulaba entre Dunkerque y París con 243 pasajeros. El tren impactó contra el remolque de un camión que atravesaba las vías. El conductor del convoy perdió la vida y también resultaron heridos siete de los pasajeros, así como el chófer del camión.
El servicio de trenes regionales (TER) de la región Hauts de France indicó en sus redes sociales que como consecuencia del siniestro se ha interrumpido el tráfico entre Béthune y Lens hasta el final de la jornada y que también se ha cortado la alimentación eléctrica en los ejes Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai.
El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, anunció en un mensaje en sus redes sociales que iba a desplazarse hasta el lugar del accidente -del que no dio precisiones sobre su magnitud- junto al consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex.
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