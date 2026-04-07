Pakistán pide a Trump que extienda dos semanas su ultimátum a Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha pedido este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que extienda durante dos semanas más el ultimátum otorgado a las autoridades de Irán, a pocas horas de que expire y en una jornada en la que ha acrecentado sus amenazas si Teherán no acepta sus exigencias.

"Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas", ha declarado en redes sociales, donde ha asegurado que los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra "avanzan de forma constante, firme y decidida, con posibilidades de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo".

El dirigente paquistaní ha pedido a "los hermanos iraníes" que, a cambio, abran el estrecho de Ormuz, bloqueado en represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio, "durante ese mismo período de dos semanas, como gesto de buena voluntad".

En el mismo mensaje, Sharif ha emplazado "a todas las partes beligerantes a que respeten un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región".

Noticias relacionadas

Sus palabras llegan después de que Trump haya amenazado con que "toda una civilización morirá esta noche" a pocas horas de que termine su ultimátum a Teherán si no acepta sus exigencias y permite el paso de buques por el estrecho.