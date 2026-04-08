Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump da otras dos semanas a Irán para reabrir Ormuz y anuncia un alto el fuego bilateral

A escasas horas del cumplimiento dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dado a Irán dos semanas para reabrir Ormuz. Ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo. Irán anuncia negociaciones de paz con EEUU en Islamabad a partir del 10 de abril.

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Shelly Kittleson, en libertad El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció este martes la liberación de la periodista estadounidense, Shelly Kittleson, quien fue secuestrada la semana pasada por una organización terrorista en Bagdad, Irak. Rubio agradeció, en un mensaje en su cuenta oficial de X, al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial Iraquí por "ayudar asegurar la liberación". Lea aquí la noticia completa.

El Líbano, excluido El Gobierno de Israel afirmó este miércoles que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán no incluye el Líbano, en contra de lo señalado por Pakistán, aunque afirmó que acepta el pacto.

JD Vance participará en próximas conversaciones con Irán La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EEUU, JD Vance, estará presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán inicialmente previstas para el próximo viernes en Pakistán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena CNN. Los funcionarios citados por la cadena esperan que el encuentro tenga lugar en Islamabad y que, además de Vance, encabecen también el diálogo el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Ataques en Israel Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron en la madrugada de este miércoles de al menos tres ataques sobre su territorio, coincidiendo con el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, las FDI "detectaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", según indicaron en su canal de Telegram.

Israel respetará el alto el fuego Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán que supone el inicio de un alto el fuego y el aplazamiento durante dos semanas por parte del Gobierno de Donald Trump del ultimátum en contra de infraestructuras iraníes, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz. La publicación señaló que "una fuente israelí" que no identificó dijo que Tel Aviv "respetará el alto fuego con Irán", aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo anunciado en la madrugada de este miércoles.

Irán dice que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante dos semanas El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo este miércoles que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Irán asegura que el plan propuesto a EEUU estipula el control iraní de Ormuz El Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el "control" iraní de este punto clave.

Irán anuncia negociaciones de paz con EEUU en Islamabad a partir del 10 de abril El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump, e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

Trump dice que un acuerdo de paz definitivo con Irán está en una "etapa muy avanzada" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", luego de acordar un alto al fuego bilateral de dos semanas pocas horas antes de vencer el plazo que había fijado exigiendo a Teherán la apertura del estrecho de Ormuz.