Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con ofensiva mayor si fracasa el acuerdo con Irán

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El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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PI STUDIO

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

La tregua acordada por Estados Unidos e Irán pende de un hilo, tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país. Mientras, el Líbano intenta recuperar el pulso tras los peores bombardeos de Netanyahu desde el inicio de su ofensiva el 2 de marzo. Hizbulá retoma sus ataques contra Israel, al que acusa de haber violado la tregua temporal.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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