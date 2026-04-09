"Hay muchas minas en la zona"
¿Está abierto o cerrado el estrecho de Ormuz? Irán publica un mapa con una "ruta alternativa" que pasa por sus aguas territoriales
Teherán ha asegurado que rechazará atender a las negociaciones con EEUU en Islamabad el sábado si Israel no termina con su ofensiva contra el sur del Líbano
Es una incógnita. Desde el anuncio del alto el fuego temporal entre Irán, EEUU e Israel este pasado martes, el estado del estrecho de Ormuz es un auténtico misterio. Washington ha asegurado que Irán ha aceptado abrirlo y dejar fluir, como antes del conflicto, el petróleo por la vía, que representa el 20% del total del comercio mundial de crudo y gas.
Ormuz, en la punta sur del Golfo Pérsico, está franqueado por Irán en la costa norte y Omán en la costa sur. Pero desde el acuerdo, anunciado este martes por la noche, apenas un puñado de cargueros han cruzado el estrecho. Irán asegura que tan solo permitirá el paso si los barcos se coordinan con la República Islámica y pagan una tasa para pasar. Ormuz, por lo tanto no está abierto ni cerrado.
"Está abierto, pero hay restricciones técnicas por culpa de la guerra. Hay límites técnicos, y por eso cualquier barco que quiera pasar por el estrecho de Ormuz debe antes comunicarse con nuestro Ejército. La vía es muy estrecha, y se tiene que ser muy cuidadoso, por la propia seguridad de los cargueros. En la guerra tomamos medidas, como minar el lugar, y aún hay muchas en la región. Tenemos los mapas", ha dicho este jueves el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Jatibzadeh a la televisión británica 'ITV'.
Minutos antes, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado, acompañado de un mapa, marcando una supuesta ruta alternativa que a partir de ahora todo barco que quiera cruzar Ormuz deberá tomar: esta "nueva ruta" pasa directamente por aguas territoriales iraníes, lo que da absoluto control a Teherán sobre quién cruza y quién no. "Todo carguero debe tomar esta ruta", ha dicho la guardia. En las últimas 24 horas, apenas cinco barcos han cruzado el estrecho, según datos extraídos de imágenes de satélite. Antes de la guerra, la media diaria era de 140.
Una reunión en el aire
En su entrevista, además, Jatbzadeh ha asegurado que Irán no enviará ninguna delegación a Islamabad, la capital paquistaní, para reunirse con EEUU el sábado por la mañana si "Israel no para con su invasión contra el Líbano".
Según aseguró este miércoles el propio primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, el alto el fuego temporal de dos semanas afecta tan solo al frente iraní, y no el libanés, por lo que la aviación israelí continúa castigando el pequeño país mediterráneo, en el que este miércoles murieron más de 250 personas a causa de las bombas del país hebreo.
En su mensaje anunciando el alto el fuego el martes por la noche, sin embargo, el primer ministro pakistaní, Shebhaz Sharif, sí aseguró que el acuerdo también incluía el Líbano. "Seguimos atacando a Hizbulá con fuerza, precisión y determinación. Nuestro mensaje es claro: atacaremos cualquiera que actúe en contra de nuestros ciudadanos. Y continuaremos golpeando a Hezbolá tanto como sea necesario", ha dicho este jueves Netanyahu.
"Estas violaciones del alto el fuego tendrán una respuesta fuerte, y tienen costes explícitos. Apagad el fuego inmediatamente", ha dicho este jueves el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, el hombre fuerte actual de la República Islámica —tras la muerte de gran parte de la cúpula militar y política del país durante la guerra— y quien supuestamente representará a Irán en las negociaciones en Islamabad. Su presencia, sin embargo, no ha sido aún confirmada. EEUU será representada por su vicepresidente, J.D. Vance, el jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.
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