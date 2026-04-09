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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos permite la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba

Un grafiti del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas.

Un grafiti del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas. / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

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