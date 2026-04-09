EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El chavismo confía en que Maduro y su esposa estarán "más temprano que tarde" en Venezuela

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán "más temprano que tarde" de vuelta en su país, luego de que fueran capturados hace poco más de tres meses por tropas de Estados Unidos en un ataque en Caracas.

"Le enviamos un saludo y nuestra palabra de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, y a Cilia Flores. Todo nuestro respeto y nuestro cariño hacia ellos", expresó el también ministro de Interior en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Tras menos de un minuto de aplausos de funcionarios, el dirigente chavista agregó: "Más temprano que tarde los tendremos aquí de vuelta junto a su pueblo, junto a su partido, junto a su patria".