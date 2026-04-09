Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere un civil ruso tras ataque de drones ucranianos contra la región de Krasnodar

Un civil ruso murió hoy a consecuencia de un ataque de drones ucranianos contra la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, según informó este jueves el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

"En la región de Krasnodar esta noche estamos repeliendo un nuevo ataque de drones. Lamentablemente hay un fallecido", escribió en su canal de Telegram.

Indicó que los fragmentos de un dron derribado mató al hombre que se encontraba en el balcón de un edificio de viviendas de la localidad Sauk-Dere del distrito Krimski.