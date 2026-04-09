Criminal sexual
Melania Trump niega haber sido víctima de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", ha asegurado la primera dama en una declaración ante los medios de comunicación en la Casa Blanca
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con el magnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que ha supuesto su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado.
"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del influyente asesor de grandes fortunas.
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