El Reino Unido neutraliza los intentos de espionaje de tres submarinos rusos cerca de sus aguas territoriales

Los intentos de espionaje y sabotaje de Rusia en las aguas del Atlántico Norte están más vivos que nunca. El Reino Unido ha denunciado este jueves la presencia en las últimas semanas de al menos tres submarinos rusos cerca de sus aguas territoriales, los cuales tenían como objetivo interceptar comunicaciones y dañar infraestructuras estratégicas. El despliegue de los submarinos rusos ha obligado al Gobierno británico a activar una operación de vigilancia y seguimiento con el fin de neutralizar los potenciales ataques de Moscú.

Un submarino clase Akula fue identificado por aviones y buques del Ejército británico hace unas semanas, además de otras dos naves de la Dirección General de Investigación Oceanográfica rusa, conocida como GUGI. Las autoridades británicas activaron entonces una operación, junto a otros países aliados, para monitorizar sus movimientos y que supuso el despliegue de fragatas, helicópteros y buques de apoyo de la Marina Real (Royal Navy), además de aviones P8 de la Fuerza Aérea (RAF).

"Nuestras Fuerzas Armadas les dejaron claro que estaban siendo vigilados, que sus movimientos no eran secretos como había planeado el presidente Putin y que sus intentos de llevar a cabo operaciones encubiertas habían sido descubiertos", ha asegurado este jueves el ministro de Defensa británico, John Healey, en una rueda de prensa en Downing Street. "Esos submarinos de la GUGI han abandonado ya las aguas del Reino Unido y se han dirigido de nuevo hacia el norte, y esta operación —que duró más de un mes— ha concluido".

Cables submarinos

Healey ha informado de la participación de hasta 500 efectivos del Ejército británico en las labores de vigilancia, con el objetivo de evitar daños en infraestructuras clave como los cables submarinos de fibra óptica, por los que pasa un 99% del tráfico internacional de datos en sectores como las finanzas, el comercio y las comunicaciones. Según el Ministerio de Defensa británico, la GUGI forma parte de un programa militar de larga duración que tiene como objetivo "inspeccionar" infraestructuras submarinas en tiempos de paz y "dañarlas" en caso de conflicto.

Healey ha descartado que se hayan producido daños y ha lanzado una advertencia al presidente ruso, Vladímir Putin. "Al presidente Putin le digo lo siguiente: le estamos vigilando, estamos al tanto de sus actividades en torno a nuestros cables y gasoductos. Y debe saber que no toleraremos ningún intento de dañarlos, y que [en caso de hacerlo] tendrá graves consecuencias", ha afirmado. "Aunque el submarino de ataque ruso ya ha puesto rumbo de vuelta a Rusia, el Reino Unido mantiene preparados tanto buques de guerra como aviones para responder en caso de que los buques rusos regresen".

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El ministro ha destacado la importancia de proteger las infraestructuras submarinas del Reino Unido y ha anunciado una inversión adicional de 100 millones de libras esterlinas (unos 115 millones de euros) para financiar los aviones P8, especializados en la detección y vigilancia de submarinos. Un desembolso que forma parte de los esfuerzos del Gobierno laborista por aumentar el gasto en Defensa, el cual está previsto que alcance el 2,6% del PIB en 2017.