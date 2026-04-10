Estados Unidos
Detenido un hombre por lanzar un cóctel molotov contra la casa de Sam Altman, jefe de OpenAI
Un sospechoso de 20 años ha sido detenido tras el incidente, que no dejó heridos, y también habría amenazado la sede de la influyente empresa de inteligencia artificial responsable de ChatGPT
Semana complicada para Sam Altman. Un hombre de 20 años ha sido detenido este viernes por lanzar presuntamente un cóctel molotov contra la mansión del director ejecutivo de OpenAI, la influyente empresa de inteligencia artificial responsable de ChatGPT, en San Francisco.
El ataque, en el que nadie ha resultado herido, se produce cuatro días después que la revista The New Yorker publicase una investigación que profundiza en las acusaciones de que el joven magnate tecnológico miente habitualmente para conseguir lo que quiere, una actitud que genera desconfianza en Silicon Valley y dentro de la empresa que cofundó, de la que fue expulsado brevemente en 2023.
El incidente contra su vivienda se produjo en torno a las 4.12 horas de la madrugada, cuando el artefacto inflamable impactó en una puerta exterior de la propiedad causando solo daños mínimos, según ha informado la policía local.
Amenaza a la sede de OpenAI
Poco después, los agentes respondieron a un aviso en el barrio de Mission Bay, donde se encuentra la sede de OpenAI, por un individuo que supuestamente amenazaba con incendiar el edificio. La policía identificó al sospechoso como el mismo implicado en el ataque previo y procedió a su detención.
La dirección de OpenAI comunicó a sus empleados que el artefacto fue lanzado contra la propiedad pero se extinguió sin provocar daños relevantes. El detenido no ha sido identificado por las autoridades.
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