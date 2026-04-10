EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El Parlamento de Venezuela designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, designó este jueves a los abogados Larry Devoe como el nuevo fiscal general y a Eglée González como la nueva defensora del pueblo, luego de que los titulares de estas instituciones renunciaran en febrero pasado en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía.

En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe, colaborador cercano del chavismo, y también a González, de quien subrayó previamente que "jamás ha militado en un partido político" y consideró esto como una "gran oportunidad".

Por su parte, el diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de "idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática".