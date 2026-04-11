Dos barcos de guerra de EEUU cruzan Ormuz por primera vez tras la guerra

Mientras EEUU e Irán negocian en Islamabad, Pakistán, una posible —aunque difícil— resolución a la guerra en Oriente Próximo, Washington ha asegurado este sábado haber transitado con dos barcos de guerra por el estrecho de Ormuz.

La vía fue cerrada parcialmente por Teherán al inicio de la guerra, y ha permanecido bloqueada a pesar del alto el fuego temporal de esta semana. Irán, a partir de ahora, asegura que todo barco que busque transitar por Ormuz deberá comunicarse y pedir previo permiso al Ejército iraní. El parlamento persa está debatiendo crear una nueva legislación que le permita a Irán, de hecho, cobrar un peaje a cada carguero que pase la vía. Por Ormuz pasaba antes de la guerra cerca del 20% del comercio mundial de gas y petróleo.

"Hemos empezado el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros. Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", ha dicho el presidente de EEUU, Donald Trump, este sábado. Irán, sin embargo, ha negado que tal paso se haya producido.

El mantenimiento del cierre del estrecho es, junto con la continuación de la invasión de Israel en el sur del Líbano, el mayor escollo en las negociaciones en Pakistán, que han empezado este sábado por la tarde.

Islamabad, de hecho, anunció el miércoles —cuando el país asiático confirmó el alto el fuego temporal negociado para empezar las charlas— que la guerra terminaba en todos los frentes, incluido el Líbano, y que Irán se había comprometido a reabrir Ormuz. Ninguna de las dos cuestiones ha sido cumplida.

"Necesidad imperiosa"

"Es una necesidad imperiosa que Irán restituya la libertad y seguridad de paso en el estrecho de Ormuz cuanto antes. Francia está lista para contribuir en esta labor. También entendemos la enorme importancia de respetar el alto el fuego en la región, Líbano incluida", ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron, este sábado por la tarde, después de unas horas de comunicación con sus homólogos iraní, Mesud Pezeshkian, turco, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero saudí, Mohammad Bin Salmán.

Durante toda la guerra, Irán ha tenido como claro objetivo tanto Ormuz como las estaciones petrolíferas de todos los países del Golfo, sin excepción. La táctica de Teherán ha sido clara: golpear los mercados internacionales para forzar a Donald Trump —que teme una respuesta del electorado estadounidense en las próximas elecciones de medio término, programadas para noviembre de este año— a que pare su ofensiva contra el país persa.