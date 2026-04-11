ORIENTE MEDIO
Trump advierte a China que tendrá "grandes problemas" si envía armas a Irán
El presidente de Estados Unidos reaccionó a la información de la CNN, que indica que China podría estar preparando el envío de sistemas de defensa aéreos a Irán
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a China que tendrá "grandes problemas" si se confirman los reportes de que se prepara para enviar armas a Irán.
"Si China hace eso, China va a tener grandes problemas", dijo a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.
El líder republicano reaccionó así al ser preguntado por la información publicada por la cadena CNN según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán.
La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín. Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.
Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.
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